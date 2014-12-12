Δύο χρόνια μετά την καταστροφική πλημμύρα Daniel οι πλημμυροπαθείς των Μεγάλων Καλυβίων με υπόμνημά τους προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης (απλήρωτα ενοίκια, παράταση του χρόνου επιδότησης ενοικίου, στεγαστική συνδρομή για τα "κόκκινα σπίτια", αποκομιδή μπαζών, παράταση απαλλαγής από τον ΕΝΦΙ).

Στο υπόμνημα του Συλλόγου Πλημμυροπαθών Δ.Ε Μεγάλων Καλυβίων αναφέρονται τα εξής:

"Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριοι Υπουργοί, Δύο χρόνια μετά τις πλημμύρες του «Daniel», οι κάτοικοι των Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες της καταστροφής, χωρίς την απαιτούμενη μέριμνα από την Πολιτεία. Τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα και καθημερινά δυσχεραίνουν τη ζωή εκατοντάδων οικογενειών που προσπαθούν να σταθούν όρθιες.

1. Απλήρωτα ενοίκια Παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, δεκάδες πλημμυροπαθείς παραμένουν απλήρωτοι για τα ενοίκια εδώ και 10 μήνες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με έξωση από τα σπίτια που μισθώνουν. Το γεγονός αυτό συνιστά κατάφωρη αδικία και εκθέτει σε κίνδυνο οικογένειες που έχασαν την κύρια κατοικία τους.

2. Παράταση του χρόνου επιδότησης ενοικίου. Η λήξη του μέτρου για την επιδότηση ενοικίου και για το επίδομα συγκατοίκησης τον Οκτώβρη, αφήνει μετέωρες τις οικογένειες των πλημμυροπαθών. Είναι αναγκαίο να δοθεί άμεση παράταση και να εξασφαλιστεί ότι η κάλυψη θα συνεχιστεί μέχρι την οριστική αποκατάσταση των κατοικιών ή την απόδοση νέας στέγης.

3. Στεγαστική Συνδρομή για τα “κόκκινα σπίτια”. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που έχουν χαρακτηριστεί “κόκκινα” (ολικώς κατεδαφιστέα) δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα την έγκριση της Στεγαστικής Συνδρομής για το ποσό που δικαιούνται. Ζητούμε την έγκριση και αποστολή στους δικαιούχους της έγκρισης καθώς και την άμεση καταβολή του 100% ανακατασκευής ή αγοράς κατοικίας, ώστε να μην παραμένουν άνθρωποι χωρίς καμία προοπτική επιστροφής στην κατοικία τους.

4. Αποκομιδή μπαζών Δύο χρόνια μετά, τα μπάζα από τα κατεστραμμένα σπίτια παραμένουν ακόμη διάσπαρτα σε γειτονιές και οικόπεδα, αποτελώντας κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια. Οι εργασίες αποκομιδής έχουν σταματήσει, ενώ έχει απομακρυνθεί μόνο το 25% αυτών. Η κυβέρνηση οφείλει να μεριμνήσει για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου και για την άμεση αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των μπαζών, πριν έρθουν οι βροχές και ο χειμώνας.

5. Παράταση απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ. Είναι αδιανόητο ακίνητα που έχουν κριθεί ακατάλληλα για κατοίκηση, λόγω σοβαρών ζημιών από την πλημμύρα, αλλά και αυτά που υπέστησαν ζημιές, να εξακολουθούν να φορολογούνται με ΕΝΦΙΑ. Οι ιδιοκτήτες τους, άνθρωποι που έχασαν το σπίτι τους και αναγκάζονται να ζουν σε ξένα καταλύματα, καλούνται σήμερα να πληρώσουν φόρους για περιουσίες που πρακτικά δεν υφίστανται.

Απαιτούμε την παράταση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ τουλάχιστον και για όλα τα πληγέντα ακίνητα μέχρι τον αποχαρακτηρισμό τους και την πραγματική επανακατοίκησή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, ζητούμε να εφαρμοστεί για την περιοχή μας το ίδιο καθεστώς που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για τους οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων, ώστε να σταματήσει η διπλή αδικία εις βάρος των πλημμυροπαθών.

Όπως και στις άλλες πλημμυροπαθείς περιοχές, έτσι και στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων, οι πολίτες νιώθουν εγκαταλελειμμένοι.

Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση σε:

- Εξόφληση των οφειλόμενων ενοικίων.

- Παράταση του χρόνου για τα ενοίκια.

- Έγκριση και επίδοση στους δικαιούχους της έγκρισης της Στεγαστικής Συνδρομής .

- Επίσπευση αποκομιδής μπαζών από τις πληγείσες περιοχές.

- Παράταση απαλλαγής του ΕΝΦΙΑ.

- Παράταση για τα κοντέινερ.

Η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πληγέντων δεν είναι προνόμιο αλλά υποχρέωση της Πολιτείας. Αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση και τις συγκεκριμένες ενέργειες της κυβέρνησης."