Xρηματοδότηση 4,1 εκατ. ευρώ στον Δήμο Τρικκαίων για τα σχολεία
Τρίκαλα | 15 Σεπ 2025, 18:45
Πολύπλευρη η χρηματοδότηση που όδευσε σε σχολεία του Δήμου Τρικκαίων, για διδακτήρια που ανακαινίστηκαν, συντηρήθηκαν ή κατασκευάστηκαν για το σχολικό έτος 2025-26.
Το συνολικό ποσό που διατέθηκε από κάθε πρόγραμμα, δωρεά και ίδιους πόρους, ανήλθε σε 4.068.000€.
Το ποσό αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδει ο Δήμος Τρικκαίων στη σχολική κοινότητα και τις υποδομές της.
Είναι μια διαδικασία που αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη δυνατότητα για να συντηρηθούν τα σχολεία ή για να κατασκευαστούν νέα, επενδύοντας στις συνεργασίες με την Πολιτεία, φορείς και συλλογικότητες.
Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου στα Τρίκαλα κυρίως, αλλά και στα χωριά, έγιναν εργασίες – ορισμένες βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης – και έργα που διαμορφώνουν αυτές τις βελτιωμένες συνθήκες για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς.
Συγκεκριμένα, τα ποσά από κάθε πόρο που διατέθηκαν για τα σχολεία στον Δήμο Τρικκαίων, είναι:
Ένωση Εφοπλιστών Ελλάδος: 2.418.000 €
Ειδικό Σχολείο Καρυές: 1.208.000 €
Δημοτικό Σχολείο Μεγ. Καλυβίων: 1.000.000 €
30ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων: 210.000 €
Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»: 650.000,00 €
10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων: 350.000 €
4ο Γυμνάσιο Τρικάλων: 300.000 €
Δωρεά ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.: 40.000 €
9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων 22.000,00 €
11ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων 18.000,00 €
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 250.000€
Ενδεικτικά:
– Ελαιοχρωματισμός 3ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
– Ελαιοχρωματισμός Δημοτικού Σχολείου Βαλτινού
– Τοποθέτηση δαπέδου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 33ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
– Κατασκευή στεγάστρου στο 11ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων
– Τοποθέτηση δαπέδου σε 2 αίθουσες στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοπύργου
– Ελαιοχρωματισμός στο Νηπιαγωγείο Φλαμουλίου
– Κατασκευή τουαλετών στο 2ο Λύκειο Τρικάλων
– Αλλαγή καυστήρα θέρμανσης στο 7ο Λύκειο Τρικάλων
– Κατασκευή τουαλέτας ΑμεΑ στο 6ο Γυμνάσιο Τρικαλων
– Ελαιοχρωματισμός γυμναστηρίου του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων (ολοκληρώνεται).
Νέο 20ο Νηπιαγωγείο (Παθητικό)
710.000€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 4.068.000€