Πολύπλευρη η χρηματοδότηση που όδευσε σε σχολεία του Δήμου Τρικκαίων, για διδακτήρια που ανακαινίστηκαν, συντηρήθηκαν ή κατασκευάστηκαν για το σχολικό έτος 2025-26.

Το συνολικό ποσό που διατέθηκε από κάθε πρόγραμμα, δωρεά και ίδιους πόρους, ανήλθε σε 4.068.000€.



Το ποσό αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδει ο Δήμος Τρικκαίων στη σχολική κοινότητα και τις υποδομές της.

Είναι μια διαδικασία που αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη δυνατότητα για να συντηρηθούν τα σχολεία ή για να κατασκευαστούν νέα, επενδύοντας στις συνεργασίες με την Πολιτεία, φορείς και συλλογικότητες.

Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου στα Τρίκαλα κυρίως, αλλά και στα χωριά, έγιναν εργασίες – ορισμένες βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης – και έργα που διαμορφώνουν αυτές τις βελτιωμένες συνθήκες για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα, τα ποσά από κάθε πόρο που διατέθηκαν για τα σχολεία στον Δήμο Τρικκαίων, είναι:

Ένωση Εφοπλιστών Ελλάδος: 2.418.000 €

Ειδικό Σχολείο Καρυές: 1.208.000 €

Δημοτικό Σχολείο Μεγ. Καλυβίων: 1.000.000 €

30ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων: 210.000 €

Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»: 650.000,00 €

10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων: 350.000 €

4ο Γυμνάσιο Τρικάλων: 300.000 €

Δωρεά ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.: 40.000 €

9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων 22.000,00 €

11ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων 18.000,00 €

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 250.000€

Ενδεικτικά:

– Ελαιοχρωματισμός 3ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

– Ελαιοχρωματισμός Δημοτικού Σχολείου Βαλτινού

– Τοποθέτηση δαπέδου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 33ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

– Κατασκευή στεγάστρου στο 11ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων

– Τοποθέτηση δαπέδου σε 2 αίθουσες στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοπύργου

– Ελαιοχρωματισμός στο Νηπιαγωγείο Φλαμουλίου

– Κατασκευή τουαλετών στο 2ο Λύκειο Τρικάλων

– Αλλαγή καυστήρα θέρμανσης στο 7ο Λύκειο Τρικάλων

– Κατασκευή τουαλέτας ΑμεΑ στο 6ο Γυμνάσιο Τρικαλων

– Ελαιοχρωματισμός γυμναστηρίου του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων (ολοκληρώνεται).

Νέο 20ο Νηπιαγωγείο (Παθητικό)

710.000€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 4.068.000€

