Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων θα συμμετάσχει στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ μετά από σχετική απόφαση.

Η ανακοίνωση:

"Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων με σωματεία και φορείς της πόλης, έγινε συζήτηση για τις εξελίξεις στο μέτωπο της αντιιμπεριαλιστικής δράσης, με αιχμή την γενοκτονία των Παλαιστινίων, καθώς και το αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης, για το 13ωρο και τις άλλες ρυθμίσεις που ισοπεδώνουν κάθε εργασιακό δικαίωμα.

Αποφασίστηκε η συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ με λεωφορεία που θα αναχωρήσουν από την Κεντρική Πλατεία στις 6 Σεπτεμβρίου στις 12:30 μ.μ. Στην επίθεση της Κυβέρνησης απαντάμε με συντονισμό, οργάνωση και αγώνα."