Το μεσημέρι της Παρασκευής θα τελεστεί η κηδεία του τρικαλινού μηχανικού Δημήτρη Καλογερομήτρου που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 71 ετών, το απόγευμα της Τρίτης, ύστερα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Οικογενειάρχης και διακεκριμένος επαγγελματίας της τοπικής αγοράς με σειρά οικοδομικών κατασκευών στην πόλη των Τρικάλων.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 12 – 9 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Φένια Καλογερομήτρου & Γεώργιος Μπάκος Κωνσταντίνα Καλογερομήτρου & Κων/νος Τούσιας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαριάννα , Ματίλντα , Εύα

Η ΠΕΘΕΡΑ Ειρήνη Καλαμπαλίκη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων , την Παρασκευή 12 – 9 – 2025 και ώρα 1.30μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ "ΦΛΟΓΑ".

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».