Η πιο υπερ-ηρωική διοργάνωση της Ελλάδας επιστρέφει!

Από τις 9 έως τις 11 Μαΐου 2025, η Θεσσαλονίκη φορά τη σούπερ στολή της, ενεργοποιεί τα fandom ραντάρ της και μεταμορφώνεται ξανά στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις των κόμικς, του animation και της ποπ κουλτούρας.

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος το The Comic Con μεγαλώνει, εξελίσσεται και υποδέχεται το κοινό του με ακόμη περισσότερη ενέργεια, χρώμα, δημιουργία και, φυσικά, εκπλήξεις.

Όπως έχει πλέον καθιερωθεί, η διοργάνωση, που τελεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, απλώνεται σε δύο βασικούς χώρους – το Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» και το Περίπτερο 6 της ΔΕΘ-Helexpo – μετατρέποντας πάνω από 6.000 τετραγωνικά μέτρα σε μια ζωντανή γιορτή της φαντασίας. Περισσότερα κόμικς, περισσότεροι δημιουργοί, ακόμη πιο εντυπωσιακό cosplay, περισσότερα επιτραπέζια και videogames, panels, προβολές και εμπειρίες για όλες τις ηλικίες.

TO BOLDLY GO…

Κάθε χρόνο, το The Comic Con φέρνει στη Θεσσαλονίκη μερικές από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας.

Τιμώμενο πρόσωπο της ένατης διοργάνωσης είναι η MarinaSirtis, η ηθοποιός που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στον κόσμο του StarTrek, μέσα από τον ρόλο της συμβούλου DeannaTroi στη θρυλική σειρά The NextGeneration, αλλά και σε πολλές κινηματογραφικές μεταφορές του franchise, καθώς και στη spin-off σειρά Picard. Με βαθιά σχέση με το fandom, έντονη παρουσία σε συνέδρια ανά τον κόσμο και μια καριέρα που εκτείνεται σε δεκαετίες, η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να τιμήσουμε μαζί την πιο ανθρώπινη πλευρά του Διαστήματος - αυτή που ενώνει γενιές θεατών σε μια κοινή, διαχρονική αποστολή: να φανταστούμε έναν καλύτερο κόσμο.

POP CULTURE ROYALTY

Στην International Guest Area by Oriental Express του The Comic Con θα δώσουν το παρών οι ακόλουθοι καλλιτέχνες:

KEVIN J. ANDERSON

Εμβληματική μορφή της παγκόσμιας λογοτεχνίας του φανταστικού. Έχει γράψει περισσότερα από 190 βιβλία, που μεταφράστηκαν σε 34 γλώσσες και πούλησαν περισσότερα από 23 εκατομμύρια αντίτυπα. Έχει δημιουργήσει επικές σειρές, όπως το Saga of SevenSuns και το ClockworkAngels, σε συνεργασία με τον ντράμερ των Rush, NeilPeart. Πρόσφατα συμμετείχε στις παραγωγές των ταινιών DunePartOne&Two, καθώς και στη νέα σειρά Dune: Prophecy.

MASSIMO DE VITA

Ο maestro της ιταλικής σχολής των κόμικς ξεκίνησε την καριέρα του στα στούντιο της Disney Ιταλίας το 1959 και, από το 1962, σχεδιάζει για το περιοδικό Topolino. Έγινε γνωστός για εμβληματικές ιστορίες όπως το Σπαθί των Πάγων, η Ζωδιακή Πέτρα και η Εποποιία του Νέου Κόσμου, αλλά και για τις περιπέτειες χαρακτήρων όπως ο ΦάντομΝτακ, ο Ινδιάνα Γκούφυ και ο Σερ Μίκυ.

BATEM

Ο κατά κόσμονLucCollin είναι ο σχεδιαστής του Marsupilami, συνεχίζοντας την κληρονομιά του AndréFranquin από το 1987. Διατηρώντας την κλασική αισθητική του χαρακτήρα, έχει προσθέσει το δικό του ύφος και έχει καθιερώσει το Marsupilami ως έναν από τους πιο αγαπημένους ήρωες της ευρωπαϊκής σκηνής των κόμικς.

JOHN JACKSON MILLER

Από τους σημαντικότερους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας και κόμικς. Έχει γράψει τα μυθιστορήματα StarWars: Kenobi, A NewDawn, The Living Force και την τριλογία StarTrek: Prey. Το 2024 κυκλοφόρησε το Batman: Resurrection, το πρώτο βιβλίο βασισμένο στις ταινίες του TimBurton. Έχει τιμηθεί τέσσερις φορές με το ScribeAward.

SALVADOR LARROCA

Από τους κορυφαίους illustrators της παγκόσμιας σκηνής των κόμικς και ο πρώτος Ισπανός που τιμήθηκε με EisnerAward. Με περισσότερα από 30 χρόνια στη Marvel, έχει σχεδιάσει σειρές όπως FantasticFour, X-Men, Avengers, StarWars, DarthVader και Alien.

ENRICO MARINI

Από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που σχεδιάζουν, μελανώνουν και χρωματίζουν εξ ολοκλήρου στο χέρι τις σελίδες τους, ο Marini έχει χαρίσει στο ευρωπαϊκό κόμικ μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και καλλιτεχνικά άρτια έργα των τελευταίων δεκαετιών. Το πιο πρόσφατο προσωπικό του project, το NoirBurlesque, είναι ένα σκοτεινό, ρετρό 1950s crimegraphicnovel που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς. Αυτή την περίοδο εργάζεται στην επική σειρά The Eagles of Rome.

DARICK ROBERTSON

Οσυν-δημιουργόςτωνThe BoysκαιTransmetropolitan. Το The Boys μετατράπηκε σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο, ενώ το cyberpunkTransmetropolitan παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κόμικς επιστημονικής φαντασίας. Επίσης, το Happy!, που δημιούργησε με τον GrantMorrison, έγινε τηλεοπτική σειρά.

JIM CHEUNG

Ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους comicartists. Είναι βασικός σχεδιαστής των Young Avengers, σύστησε στο κοινό αγαπημένους χαρακτήρες, ενώ το έργο του στο Infinity επηρέασε την ταινία Avengers: InfinityWar.

PIERRE ALARY

Ξεκίνησε την καριέρα του ως animator στη Disney και το 2001 έκανε τη μετάβαση στον κόσμο της ένατης τέχνης. Δημιούργησε σειρές όπως το Belladone, το Sinbad και τη διασκευή του MobyDick. Το 2021 κυκλοφόρησε το DonVega, μια μοντέρνα εκδοχή του θρύλου του Ζορό και, το 2023, την προσαρμογή του Gonewith the Wind σε graphicnovel.

BACK FOR MORE

Στο The ComicCon 9 επιστρέφουν και ορισμένοι φίλοι από τα παλιά: ο Achdé, που από το 2003 συνεχίζει τις περιπέτειες του LuckyLuke, ο EmilianoSantalucia, που έχει συνδέσει το όνομά του με θρυλικά brands της ποπ κουλτούρας όπως τα Masters of the Universe, She-Ra και Flash Gordon, ο BrianAzzarello και η StephaniePhillips, δύο από τους πιο επιδραστικούς συγγραφείς κόμικς, καθώς και οι «μόνιμοι» ThierryCapezzone και WilliamSimpson.

Τιμώμενος voiceactor του The ComicCon 9 είναι ένας από τους πιο έμπειρους και καταξιωμένους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και εκφωνητές στην Ελλάδα, ο Κώστας Αποστολίδης. Στο επίκεντρο της παρουσίας του δεν θα είναι η σειρά "Οργή", στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά οι περισσότεροι από 150 ρόλοι στους οποίους έχει δανείσει τη φωνή του - μεταξύ αυτών, ο YosemiteSam στα NewLooneyTunes, ο Φοίβος στην Παναγία των Παρισίω νκαι ο Plankton στο SpongeBobSquarePants: The Movie.

Αλλά οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Το φετινό The ComicConTriviabyΜηλοκλέφτης θα παρουσιάσει ο BobKatsionis. Ο μουσικός, συνθέτης, παραγωγός και... fanboy πρώτης γραμμής υπόσχεται να απογειώσει το trivia με το γνωστό του χιούμορ, το πάθος του για την ποπ κουλτούρα και –φυσικά– τις μουσικές του.

FROM GREECE AND BEYOND

Όπως πάντα, ο κορμός της διοργάνωσης αποτελείται από Έλληνες δημιουργούς, που φέτος θα ξεπεράσουν τους 160. Εκτός από τους ήδη καταξιωμένους σχεδιαστές που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός συνόρων, η διοργάνωση φιλοξενεί και νεότερα ταλέντα, τα οποία έρχονται να εμπλουτίσουν -ως νέο αίμα- αυτόν τον σπουδαίο καλλιτεχνικό χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για μία ακόμη χρονιά, το The ComicCon έδωσε την ευκαιρία σε ξένους δημιουργούς, εκθέτες και καταστήματα να εξασφαλίσουν χώρο στη διοργάνωση, αποδεικνύοντας την εξωστρέφειά του και το άνοιγμα στη διεθνή αγορά.

Ελάχιστες ημέρες απομένουν για την πολυαναμενόμενη έναρξη του The ComicCon 9. Ελάτε και ανακαλύψτε τον σούπερ ήρωα που κρύβετε μέσα σας, από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» και στο Περίπτερο 6 της ΔΕΘ-Helexpo, στη Θεσσαλονίκη.

Χρήσιμες πληροφορίες

ThessalonikiComic Convention «The ComicCon 9», από τις 9 ώς τις 11 Μαΐου, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» και στο Περίπτερο 6 τής ΔΕΘ Helexpo. Ώρες λειτουργίας: 10:00-20:00. Εισιτήρια: €10 (ημέρας), €18 (τριημέρου προπώληση), €20 (τριημέρου ταμείο). Η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά ηλικίας έως 8 ετών που συνοδεύονται από ενήλικα. Ελεύθερη είσοδος σε ΑμΕΑ, με την επίδειξη του σχετικού αποδεικτικού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα τής διοργάνωσης, εδώ: www.thecomiccon.gr

