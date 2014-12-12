“Κινητικότητα για όλους” είναι το κεντρικό σύνθημα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που και το 2025 θα υλοποιηθεί στα Τρίκαλα. Ο Δήμος Τρικκαίων ετοίμασε και φέτος ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που εστιάζει στην ενημέρωση, στη συμμετοχικότητα, στη συνεργασία, με παράλληλες δράσεις.

Η εβδομάδα περιλαμβάνει ποδηλατάδα, ζωγραφική, σκάκι, ενημέρωση για τη χρήση ποδηλατόδρομων και πεζόδρομων, εργαστήρια από την e-trikala ΑΕ, αναβάθμιση διαβάσεων. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν το διάστημα 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2025 στα Τρίκαλα.

Αποκορύφωμα η Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν και θα κλείσει τμήμα της οδού Οθωνος, με παράλληλες, ποικίλες δράσεις να υλοποιούνται (παιχνίδια για παιδιά, μπάσκετ, μουσική, rollers, συναυλία, χορός)

Παράλληλα, στη διάρκεια δύο ημερών, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Τρικκαίων συνεργάζεται με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που επίσης υλοποιεί σειρά δράσεων για την Εβδομάδα Κινητικότητας (κυκλοφοριακή αγωγή, ενημέρωση, οικολογικό αποτύπωμα, ζωγραφική, παραποτάμια διαδρομή κ.α.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ 16/09

9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Ενημέρωση για ορθή χρήση ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων

Από το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων και τη Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

10:00 – 12:00 (Πλατεία Ρήγα Φεραίου)

«Μαθαίνουμε Σκάκι – Κινούμαστε Έξυπνα!»

Διαδραστική γνωριμία με το σκάκι για παιδιά, μέσα από παιχνίδι, στρατηγική και δημιουργικές κινήσεις.

«Περνάμε με Ασφάλεια»

Αναβάθμιση σχολικών διαβάσεων του Δήμου Τρικκαίων

Σε συνεργασία με την εταιρεία Hellas Direct.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9

9:00 – 13:00 (Προβλήτα ποταμού Ληθαίου)

«Ζωγραφική στο ποτάμι»

Μια εικαστική δράση για παιδιά, αφιερωμένη στην έννοια της κινητικότητας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Τρικαλινών Ζωγράφων.

9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Ενημέρωση για ορθή χρήση ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων

Από το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων και τη Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

«Περνάμε με Ασφάλεια».

Αναβάθμιση σχολικών διαβάσεων του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με την εταιρεία Hellas Direct.

ΠΕΜΠΤΗ 18/9

9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Ενημέρωση για ορθή χρήση ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων

Από το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων και τη Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

10:00 – 12:00 (Πλατεία Ρήγα Φεραίου)

«Μαθαίνουμε Σκάκι – Κινούμαστε Έξυπνα!»

Διαδραστική γνωριμία με το σκάκι για παιδιά, μέσα από παιχνίδι, στρατηγική και δημιουργικές κινήσεις.

17:30 – 20:00 (Μύλος Ματσόπουλου)

Εργαστήριο για την εμπειρία της μετακίνησης γυναικών που κατοικούν σε προάστια και χωριά των Τρικάλων

Στο πλαίσιο του προγράμματος ELABORATOR της e-trikala ΑΕ

18:00 – 21:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Ενημέρωση για ορθή χρήση ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων

Από το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων και τη Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, για τους πολίτες.

18:00 – 19:30

Ποδηλατάδα

Στην πόλη των Τρικάλων με εκκίνηση και τερματισμό στην Πλατεία Ρήγα Φεραίου. Κλήρωση δώρων για ποδηλάτες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/9

9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Ενημέρωση για ορθή χρήση ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων

Από το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων και τη Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

10:00 – 12:00 (Πλατεία Ρήγα Φεραίου)

«Μαθαίνουμε Σκάκι – Κινούμαστε Έξυπνα!»

Διαδραστική γνωριμία με το σκάκι για παιδιά, μέσα από παιχνίδι, στρατηγική και δημιουργικές κινήσεις.

11:00 – 13:00 (GiSeMi HUB Κόμβος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας)

Συμμετοχικό εργαστήριο για θέματα κινητικότητας με εκπροσώπους τοπικών φορέων,

Στο πλαίσιο του προγράμματος ELABORATOR της e-trikala ΑΕ.

18:00 – 21:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Ενημέρωση για ορθή χρήση ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων

Από το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων και τη Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, για τους πολίτες.

18:00 – 20:30 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Ζωγραφική

Με τα παιδιά των ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων.

Δράσεις σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας

9:00 – 13:00 (Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής)

Ενημέρωση και Εκπαίδευση στην Κυκλοφοριακή Αγωγή

για μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Δράση Ζωγραφικής

Σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Αγία Άννα» και τον Σύλλογο ΑμεΑ «Η Συμπαράσταση».

9:00 – 13:00

Πολιτιστική περιπατητική διαδρομή

Από το Φρούριο έως το Μουσείο Τσιτσάνη, με συμμετοχή μαθητών/τριών και καθηγητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

9:00 – 13:00 (Αφετηρία Αστικού ΚΤΕΛ, οδός 21ς Αυγούστου)

«Αστικές μεταφορές και βιώσιμη μετακίνηση»

Ενημερωτική δράση για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων.

9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Δράση ενημέρωσης για μαθητές σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα των μετακινήσεων Από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου – Τρικκαίων

9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και βιωματικό παιχνίδι για μαθητές/τριες

Σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Αγία Άννα» και το Σύλλογο ΑμεΑ «Η Συμπαράσταση».

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/9

9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Ενημέρωση για ορθή χρήση ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων

Από το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων και τη Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, για τους πολίτες.

Δράσεις σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας

9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Δράση ενημέρωσης για τους πολίτες σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα των μετακινήσεων

Από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου – Τρικκαίων

9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και βιωματικό παιχνίδι για όλους σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Αγία Άννα» και το Σύλλογο ΑμεΑ «Η Συμπαράσταση».

10:00

«Αγώνας δρόμου για μικρούς και μεγάλους»

Παραποτάμια διαδρομή 2 χλμ. για όλη την οικογένεια και κάθε παρέα, με αφετηρία και τερματισμό στην Κεντρική γέφυρα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Ενημέρωση για ορθή χρήση ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων

Από το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων και τη Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, για τους πολίτες.

Κλείσιμο οδού Όθωνος με δράσεις από το πρωί ως το βράδυ!



9:00 – 09:30

Χορεύουμε

με το χορευτικό τμήμα των ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων.

10:00 – 12:00

«Συναντιόμαστε στους δρόμους για παιχνίδι»

Σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας και την Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων, παίζουμε στους δρόμους όπως παλιά, για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

10:00 – 13:00

«Κινούμαστε με Rollers»

Μια διασκεδαστική και εκπαιδευτική δράση, στη διάρκεια της οποίας οι μαθητές/τριες μαθαίνουν βασικές τεχνικές ασφαλούς κίνησης με rollers.

17:30 – 19:30

Αγώνες Μπάσκετ 3Χ3

με μικρούς αθλητές ακαδημιών της πόλης μας.

Τους αγώνες θα πλαισιώσει το Rock School Of Music/Kostas Milonas Drums Academy.

17:30 – 20:30

Αθλητικές και μουσικοκινητικές δραστηριότητες για παιδιά

σε συνεργασία με τα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων.

20:30 – 21:00

Χορεύουμε

με το Δημοτικό Χορευτικό Συγκρότημα Τρικάλων.

21:30 – 23:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Συναυλία

με τους Jukebox.

Από το γραφείο Τύπου