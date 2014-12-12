Με την Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητα, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνονται οι δράσεις του Δήμου Τρικκαίων για τη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025.

Για την Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, θα κλείσουν τμήματα δύο δρόμων, για να υλοποιηθεί σειρά δράσεων με παιδιά και πολίτες, με στόχο την προώθηση του μηνύματος «Κινητικότητα για όλους.

Συγκεκριμένα, θα κλείσουν από το πρωί, η οδός Κανούτα (από τη Αννης Κομνηνής μέχρι την Ασκληπιού) και η οδός Οθωνος (από την Ασκληπιού μέχρι τη Γαριβάλδη).

Οι δράσεις περιλαμβάνουν παιχνίδια για παιδιά, αθλητικές δραστηριότητες, ενημέρωση, rollers, μπάσκετ 3Χ3, μουσική, χορό, συναυλία!

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι το ακόλουθο:

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Ενημέρωση για ορθή χρήση ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων

Από το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων και τη Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, για τους πολίτες.

Κλείσιμο οδού Όθωνος με δράσεις από το πρωί ως το βράδυ!

10:00 – 12:00

«Συναντιόμαστε στους δρόμους για παιχνίδι»

Σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας και την Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων, παίζουμε στους δρόμους όπως παλιά, για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

10:00 – 13:00

«Κινούμαστε με Rollers»

Μια διασκεδαστική και εκπαιδευτική δράση, στη διάρκεια της οποίας οι μαθητές/τριες μαθαίνουν βασικές τεχνικές ασφαλούς κίνησης με rollers.

17:30 – 19:30

Αγώνες Μπάσκετ 3Χ3 με μικρούς αθλητές ακαδημιών της πόλης μας.

Τους αγώνες θα πλαισιώσει το Rock School Of Music/Kostas Milonas Drums Academy.

17:30 – 20:30

Αθλητικές και μουσικοκινητικές δραστηριότητες για παιδιά σε συνεργασία με τα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων.

20:30 – 21:00

Χορεύουμε με το χορευτικό συγκρότημα των ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων

21:00 – 21:30

Χορεύουμε με το Δημοτικό Χορευτικό Συγκρότημα Τρικάλων.

21:30 – 23:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Συναυλία με τους Jukebox.

