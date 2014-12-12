Tρίκαλα: Αναστέλλεται η λειτουργία 27 νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων
Τρίκαλα | 04 Σεπ 2025, 10:55
Αναστέλλεται η λειτουργία 54 νηπιαγωγείων και 20 δημοτικών σχολείων στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, για το σχoλικό έτος 2025-26, κυρίως λόγω έλλειψης μαθητών/τριών, με απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Β. Ζιάκα.
Στο νομό Τρικάλων κλείνουν 19 νηπιαγωγεία και 8 δημοτικά σχολεία.
Ειδικότερα, πρόκειται για τις ακόλουθες σχολικές μονάδες:
trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από esos.gr)
