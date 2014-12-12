Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:
ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων (Συνοδών Απορριμματοφόρων) - 3 θέσεις
ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων (Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων) - 1 θέση
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στον Δήμο Τρικκαίων, Τρίκαλα, Ασκληπιού 18, 1ος όροφος, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
Η προθεσμία των αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου έως τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025.
Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.
proson.gr