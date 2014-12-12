Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, συνολικά 4 ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών.

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), δηλαδή σε απόφοιτους γυμνασίου, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας 2 μηνών.

Οι ειδικότητες