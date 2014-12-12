Συμπληρώθηκαν σήμερα 144 χρόνια (23 Αυγούστου 1881) από την απελευθέρωση των Τρικάλων από τον τουρκικό ζυγό.

Στα Τρίκαλα γιορτάστηκαν τα "Ελευθέρια 2025" με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει πανηγυρική Θεία δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου, παρουσία των πολιτικών, στρατιωτικών αρχών της πόλης και πλήθους πιστών.

Αμέσως μετά τη δοξολογία ακολούθησε ομιλία από τον κ. Ευάγγελο Κείο, Λοχαγό ε.α..

Στη συνέχεια τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των πεσόντων ηρώων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών και ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από τους επισήμους