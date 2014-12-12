Την ταυτοποίηση και δεύτερου εμπλεκόμενου δράση στην υπόθεση της ληστείας που σημειώθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2024 στα Τρίκαλα, με λεία σχεδόν 120.000 ευρώ, ανακοίνωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας.

Να θυμίσουμε ότι ο βασικός δράστης μετέβη στα Τρίκαλα, επιβιβαζόμενος σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, και στο πλαίσιο χρηματαποστολής, επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο εταιρείας υπηρεσιών φύλαξης, καταφέρνοντάς του τέσσερα χτυπήματα σε σημεία του σώματός του, και απέσπασε από την κατοχή του δύο κασετίνες χαρτονομισμάτων από αυτόματο μηχάνημα κατάθεσης χρημάτων, που περιείχαν το συνολικό χρηματικό ποσό των 119.750 ευρώ.

