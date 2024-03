Αδυνατείς να σηκωθείς από το κρεβάτι σου και να είσαι σε happy mood, ενώ ο ηλιόλουστος καιρός το επιβάλλει; Είμαστε πολλοί και το επιβεβαιώνει το νέο trend στο Tik Tok, «Sunshine Guilt»

Ας πάρουμε ως δεδομένο ότι ζούμε στην Ελλάδα, μία από τις πιο ηλιόλουστες χώρες του πλανήτη, αφού ακόμα και τη χειμερινή περίοδο ο ήλιος είναι εκεί ψηλά και μας υπενθυμίζει ότι υπάρχει λόγος να χαμογελάμε. Λίγο πριν υποδεχτούμε τον Απρίλιο και μπούμε επισήμως στην «καρδιά» της άνοιξης, που η μέρα μεγαλώνει και η φύση «γιορτάζει», θα θίξουμε ένα θέμα που σίγουρα σε αφορά, καθώς όλοι - κι αν όχι όλοι οι περισσότεροι - έχουμε έρθει αντιμέτωποι με αυτό το συναίσθημα.

Μπορεί για την πλειονότητα οι ηλιόλουστες ημέρες να αποτελούν το απαραίτητο σήμα για να βγουν από το σπίτι και να αδράξουν την ημέρα, όμως αν δεν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, μην νιώθεις ενοχές. Υπάρχει εξήγηση και είναι επιστημονική.

Τις τελευταίες ημέρες, έχει γίνει viral στο Tik Tok το «Sunshine Guilt», με τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί να είναι εκατομμύρια. Είναι Σάββατο πρωί, ο ήλιος λάμπει και τα σχέδια της παρέας σου είναι μεγαλεπήβολα, ωστόσο εσύ, αντί να νιώθεις χαρούμενη και να ανυπομονείς να βγεις από το σπίτι και να ξεκινήσεις το πρόγραμμά σου, προτιμάς να «λιώσεις» στον καναπέ και να παρακολουθήσεις το ένα επεισόδιο μετά το άλλο από την αγαπημένη σου σειρά.

Η χρήστης του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, Ρενέ Ρέινα, εξομολογήθηκε σε ανάρτησή της πως ήρθε αντιμέτωπη με το «Sunshine Guilt», όταν ένιωθε κουρασμένη και ανήμπορη να βγει από το σπίτι της, ενώ ο καιρός την «καλούσε» να το κάνει. «Δεν είχα διάθεση και ένιωθα πιεσμένη να βγω μια βόλτα και να χαρώ τον καιρό. Παράλληλα, δεν μπορούσε να απολαύσω και τον χρόνο μου στο σπίτι, διότι ένιωθα ότι έπρεπε να είμαι έξω. Κάπως έτσι, η μέρα μου καταστράφηκε», παραδέχτηκε.

Τι είναι το «Sunshine Guilt»;

Σύμφωνα με τη Νάντια Τεμουριάν, μία ψυχολόγο από το Moment of Clarity Mental Health Center, το «Sunshine Guilt» περιλαμβάνει το άγχος αλλά και τον φόβο μην μετανιώσεις που δεν βγήκες εκτός σπιτιού, ενώ είχες την ευκαιρία να το κάνεις. Την ίδια στιγμή, κατηγορείς ενδόμυχα όσους βρίσκονται έξω και περνούν όμορφα, διότι εσύ δεν είσαι σε θέση να κάνεις το ίδιο. Όποιος κι αν είναι ο λόγος που προτιμάς να μείνεις στο σπίτι - όπως κούραση ή ασθένεια - σίγουρα μια μέρα στον καναπέ είναι για πολλούς λιγότερο παραγωγική ή φαντάζει ακόμα και καταθλιπτική.

Έχει ακόμα παρατηρηθεί, ότι οι άνθρωποι που κατοικούν στη βόρεια Ευρώπη ή σε άλλες περιοχές του πλανήτη, όπου οι ακτίνες του ήλιου δεν είναι εμφανίζονται συχνά, έρχονται ακόμα περισσότερο αντιμέτωποι με «Sunshine Guilt», διότι ζορίζονται να βγουν έξω και να είναι δραστήριοι πριν η σπάνια αυτή ηλιόλουστη ημέρα χαθεί.

Τι συνδέει το «Sunshine Guilt» και το FOMO

Ο θεραπευτής, Κέβιν Μπελκάστρο, από το Mental Health Center San Diego, υποστηρίζει πως αυτή η ενοχή που νιώθουμε, όταν αποφεύγουμε να εκμεταλλευτούμε μια ηλιόλουστη ημέρα και μένουμε στο κρεβάτι μας, προέρχεται από τα τις αρνητικές σκέψεις που κάνουμε, πιστεύοντας πως είμαστε αποτυχημένοι, αν περάσουμε μια μέρα με ηλιοφάνεια κλεισμένοι στο σπίτι μας. Ο ίδιος επισημάνει, μάλιστα, πως υπάρχει έντονα η σκέψη ότι μένουμε πίσω με το να μη συμμετέχουμε στην παρέα και να μην περνάμε παραγωγικό χρόνο με τους φίλους μας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καλό θα ήταν να σταματήσουμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους και να εστιάσουμε σε όσα μας κάνουμε χαρούμενους την εκάστοτε ημέρα. Αν σήμερα νιώθεις την ανάγκη να κοιμηθείς 12 ώρες, απλώς κάν’το. Αν πάλι, είσαι σε θέση να τρέξεις 10 χιλιόμετρα ή να κάνεις γενική στο σπίτι σου, go for it.

Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία που οι ρυθμοί είναι ραγδαίοι και εμείς παλεύουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε όλα και να είμαστε αποτελεσματικοί. Όταν, λοιπόν, η ενέργειά μας βρίσκεται στο 0, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να εστιάσουμε στις ανάγκες μας και στο πώς θα χαλαρώσουμε.

Πώς να αποφύγεις το FOMO τις ηλιόλουστες ημέρες

Η Νάντια Τεμουριάν ισχυρίζεται πως υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε το FOMO αρκεί να ελέγξουμε τη σκέψη μας και να αναθεωρήσουμε όσα έχουμε στη λίστα μας με τα must do. «Γύρνα στη σκέψη σου στην αυτοφροντίδα και στις δικές σου ανάγκες και προτεραιότητες», τονίζει η Τεμουριάν.

Και καταλήγει: «Πλάθεις τη δική σου ιστορία, έχεις την επιλογή να είσαι χαρούμενη και να έχεις την ισορροπία στη ζωή σου. Απόφυγε τις ανούσιες και χωρίς σκοπό σκέψεις και εστίασε στα θετικά συναισθήματα».

