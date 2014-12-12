Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων υποδέχθηκε τον Ταξίαρχο-Διοικητή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων κ. Γρηγόριο Γαρουφαλιά, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο μίας σημαντικής επίσκεψης με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και των εκπαιδευτικών φορέων.

Ο κ. Γαρουφαλιάς ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες και δράσεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων από τον Διευθυντή κ. Αλέξανδρο Καπανιάρη, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την επίσκεψη, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα, όπως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικού βιωματικού προγράμματος για τα σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής καθώς και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων, κ. Μιχαήλ Λάππας, η Αντισυνταγματάρχης (ΥΠ) Επιτελής της Διεύθυνσης Σπουδών της ΣΜΥ κα Όλγα Καπούλα, ο Συνταγματάρχης (ΤΘ) Διευθυντής Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της ΣΜΥ,κ. Βασίλειος Τζερεμάκηςκαι ο Προϊστάμενος τμ. Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Τρικάλων κ. Ιωάννης Ζάντζος.