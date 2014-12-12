Με βάση την εικόνα που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι των Τρικάλων μέσα από τις δηλώσεις τους ότι «ήρθε η ώρα η ομάδα να αλλάξει κατηγορία» άλλα πράγματα περιμέναμε να δούμε σήμερα στην Καλαμπάκα και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στην Ελασσόνα με την οποία και καταλήξαμε ισόπαλοι 1-1.

Η παρουσία των Τρικάλων από την αρχή ήταν προβληματική. Ασύνδετες οι γραμμές, προβληματική ανάπτυξη, μηδέν πίεση επιθετική. Από την άλλη η Ελασσόνα παρουσιάστηκε δεμένη και συντονισμένη ξέροντας τι θέλει μέσα στο γήπεδο.

Μετά από ένα άκαρπο πρώτο ημίχρονο ο Νίκος Θεοδοσιάδης έκανε τρεις αλλαγές από το ξεκίνημα της επανάληψης αλλά και πάλι δεν άλλαξε η εικόνα της ομάδας.

Σα να μην έφταναν όλα αυτά τα Τρίκαλα βρέθηκαν πίσω στο σκορ με κεφαλιά του Γκουντρουμπή στο 75’ αλλά κατάφεραν να ανταποδώσουν το γκολ με απευθείας χτύπημα φάουλ του Ίτσιου στο 79’.

Τα Τρίκαλα πίεσαν για την ολική ανατροπή αλλά το ότι δεν έχασαν το ματς το οφείλουν στον Γκέκα που έκανε μια εξαιρετική απόκρουσε σε κεραυνό από κοντά του Κουκούλη στο 85’.

Συμπέρασμα: Η ομάδα για να δικαιολογήσει τις υψηλές προσδοκίες που έχει πρέπει να αλλάξει άμεσα εικόνα και κυρίως να βρει ομοιογένεια και συνοχή, στοιχεία τα οποία της λείπουν σε πολύ μεγάλο βαθμό….

Το φιλμ του αγώνα

15′ Ανατροπή του Μηλιώτη μετά απο ωραία προσωπική ενέργεια απο τον Λαγό που είδε και την κίτρινη κάρτα. Τα Τρίκαλα ζήτησαν να δοθεί πέναλτι αλλά η παράβαση δόθηκε εκτός περιοχής.

17′ Το φάουλ εκτέλεσε ο Λαμπίρης αλλά δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας της Ελασσόνας

25′ O Μουλτσιάς μαζεύει προ του Μηλιώτη

30′ Σουτ του Μέτσε έηω απο την περιοχή φεύγει ελάχιστα άουτ. Καλή στιγμή για τα Τρίκαλα

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο κ. Παγωνόπουλος του ΣΔ Θεσσαλίας με βοηθούς τους συντοπίτες του κ.κ.Σακκά, Αγγελόπουλο.

49′ Κίτρινη κάρτα στον Κατσαμάγκα της Ελασσόνας

66′ Κεφαλιά Κακάμη μαζεύει ο Γκέκας

75′ 0-1 η Ελασσόνα με σκόρερ τον Γκουντρουμπή. Ο Γκαμπέτας έκανε κούρσα απο τα δεξιά και έβγαλε σέντρα για τον Γκουντρουμπή οοποίοςμε κεφαλιά σημείωσε το 0-1!

79′ 1-1 ο ΑΟΤ με απευθείας χτύπημα φάουλ του Ίτσιου

85′ Απίστευτη επέμβαση Γκέκα σε εξ επαφής σουτ του Κουκούλη

87′ Κίτρινη στον Παπαδημητρίου

Τέλος αγώνα, 1-1

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

AO Τρίκαλα (Νίκος Θεοδοσιάδης): Γκέκας, Γκερμπεσιώτης (70′ Φιρινίδης), Λαμπίρης (70′ Παπαδημητρίου), Ορφανός, Σκόνδρας, Ίτσιος, Άνθης (46′ Βασίλας), Τσάτσος (46′ Γιαννόπουλος), Κατσαμάγκας (46′ Αντερέμι), Μέτσε, Μηλιώτης

ΠΟ Ελασσόνας (Κώστας Νεμπεγλέρας – Κώστας Ταξιάρχης): Μουλτσιάς, Μαξακούλι (90′ Κοτρούτσος), Καμπέρης, Λαγός, Γκαλίτσιος, Κοντοθανάσης, Κακάμης, Νούσιος (83′ Βουλγαρίδης), Γκουντρουμπής, Κουκουράβας (58′ Γκαμπέτας), Κουκούλης.

