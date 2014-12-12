Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Νίκος Σακκάς, καταδικάζει απερίφραστα την απρόκλητη επίθεση πολίτη εναντίον του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Τρικκαίων, μέσα στο γραφείο του.

Οπως σημειώνει "η βία, σε οποιαδήποτε μορφή της, δεν μπορεί να αποτελεί μέσο έκφρασης ή διαμαρτυρίας".

Αναλυτικά η δήλωση:

O Δήμος Τρικκαίων καταδικάζει απερίφραστα και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απρόκλητη επίθεση πολίτη εναντίον του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Τρικκαίων, μέσα στο γραφείο του. Τέτοιου είδους συμπεριφορές αυτόκλητων τιμωρών, δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας. Προσβάλλουν τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την κοινωνία των Τρικάλων και τον δημόσιο διάλογο.

Η βία, σε οποιαδήποτε μορφή της, δεν μπορεί να αποτελεί μέσο έκφρασης ή διαμαρτυρίας. Η πολιτική και οποιαδήποτε άλλη αντιπαράθεση ή έκφραση διαφορετικών απόψεων, οφείλουν να διεξάγονται με σεβασμό, επιχειρήματα και διάθεση συνεργασίας, πάντα μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας και του αλληλοσεβασμού.

Κάτι που θα πρέπει να αποτελεί πυξίδα για όλους μας, όταν, μάλιστα, η απαράδεκτη αυτή επίθεση, αφορούσε σε πρόστιμο για αυθαίρετη απόρριψη ξερών χόρτων σε κοινόχρηστο χώρο. Μια απόρριψη, που όχι μόνο υποβάθμιζε το περιβάλλον, αλλά και ενείχε σοβαρότατους κινδύνους για την πυρασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Γενικού Γραμματέα Θωμά Παπασίκα και των εργαζομένων του Δήμου Τρικκαίων.

Είμαστε με τη νομιμότητα, με τη λειτουργία των θεσμών, με την τήρηση των διαδικασιών.

Τονίζω με επίταση ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η προστασία της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας όλων, όσοι υπηρετούν τον πιο κοντινό στον πολίτη θεσμό, την Αυτοδιοίκηση.

Καλούμε κάθε πολίτη να απομονώσει τέτοιες ενέργειες και να συμβάλει ενεργά σε μια κοινωνία διαλόγου, δικαιοσύνης και δημοκρατικού ήθους.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς

