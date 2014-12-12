Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή πραγματοποίησε χθες, αυτοψία στις εργασίες έμφραξης του φράγματος Ληθαίου, που ολοκληρώθηκαν με πλήρη επιτυχία, παρουσία των εκπροσώπων της αναδόχου Τεχνικής Εταιρίας «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. – ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε», Χρήστου Κατσιάβα και Κώστα Μπουντούρη καθώς και του τεχνικού συμβούλου του έργου Χαράλαμπου Γκούβα.

Την Αντιπεριφρειάρχη συνόδευαν η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων Βασιλική Ταμπακιώτη, η Προϊσταμένη Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων Γεωργία Μπακώση καθώς και οι μηχανικοί του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων Μαρία Κόφφα και Θεόδωρος Κατσίμπας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το τελικό στάδιο για τη λειτουργία του φράγματος καθώς με την έμφραξη της στοάς εκτροπής, που έλαβε χώρα σήμερα, τα νερά του ποταμού Ληθαίου θα αρχίσουν να κατακλύζουν την περιοχή όπου θα σχηματιστεί η λίμνη.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με την έμφραξη του φράγματος Ληθαίου εντός του χρονοδιαγράμματος που έθεσε, παραδίδει ένα έργο πνοής για τα Τρίκαλα, με πολλαπλά οφέλη για την περιοχή.