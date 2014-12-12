Οκτώ προτάσεις για το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας, οι οποίες θα βοηθήσουν σημαντικά στον εκσυγχρονισμό και στη θωράκιση της, εφόσον υιοθετηθούν ύστερα από διαβούλευση όλων των εμπλεκόμενων επιστημονικών και επαγγελματικών – παραγωγικών φορέων, καταθέτει σε επιστολή που απέστειλε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Με αφορμή το πρόβλημα των επιζωοτιών που ταλανίζει τη χώρα και τη Θεσσαλία, και που έχει φέρει την ελληνική κτηνοτροφία σε δύσκολη θέση, ο κ. Κουρέτας καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη του κλάδου και της εθνικής οικονομίας.

Αναλυτικότερα η επιστολή του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα στον πρωθυπουργό

Κυριάκο Μητσοτάκη:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, το ζωικό κεφάλαιο της χώρας μας ταλανίζεται τον τελευταίο χρόνο από τις επιζωοτίες της Πανώλης αρχικά και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Και αν καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την Πανώλη με μεγάλη επιτυχία σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν συμβαίνει το ίδιο με την Ευλογιά, εξ αιτίας της οποίας ένα μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου της χώρας έχει χαθεί, προκαλώντας τεράστιο οικονομικό πρόβλημα σε μεγάλη μερίδα κτηνοτρόφων, με επιπτώσεις και στην εθνική οικονομία της χώρας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τον μεγαλύτερο αριθμό αιγοπροβάτων στη χώρα, με ένα πολύ σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (τυροκομεία, επιχειρήσεις γάλακτος και σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις) με τεράστια εξαγωγική δραστηριότητα, είναι ο στυλοβάτης της κτηνοτροφίας της χώρας και κατ’ επέκταση είναι μια Περιφέρεια που συνεισφέρει σημαντικά στο εθνικό προϊόν. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή πρωτοποριακές μεθόδους για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών.

Χρηματοδότησε με τεράστια κονδύλια όλους τους απαραίτητους πόρους (πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού, αγορά μεγάλων ποσοτήτων αναλωσίμων κλπ) για την αντιμετώπιση τους. Δημιούργησε και εξόπλισε μέσα σε μια εβδομάδα διαγνωστικό εργαστήριο το οποίο εξέτασε μέχρι στιγμής ένα τεράστιο αριθμό δειγμάτων.

Ειδικά για την αντιμετώπιση της ευλογιάς στάθηκε πρωτοπόρος με την εισαγωγή και εφαρμογή στην πράξη της σύγχρονης μοριακής μεθόδου διάγνωσης της νόσου με την ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού σε δείγματα σιέλου, μιας μεθόδου που βοηθά στην γρήγορη διάγνωση και κατ’ επέκταση στην αναχαίτιση της διασποράς και επέκτασής της. Παρ’ όλες όμως τις προσπάθειες μας, η φύση της νόσου είναι τέτοια που μέχρι αυτή τη στιγμή, το ζωικό κεφάλαιο της Θεσσαλίας έχει υποστεί απώλειες που φτάνουν το 10% του συνολικού αριθμού των ζώων.

Κύριε Πρωθυπουργέ, είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε και την επιζωοτία αυτή και να καταστεί και πάλι η χώρα μας χώρα με καθεστώς επίσημα απαλλαγμένης από την ευλογιά.

Σημασία όμως έχει η επόμενη ημέρα, η θέση της κτηνοτροφίας μας στο αύριο, η πορεία της, η θωράκισή και η μετεξέλιξή της σε μια σύγχρονη κτηνοτροφία με στόχο την ανάδειξη των μοναδικών προϊόντων της σε όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό κύριε Πρωθυπουργέ, επιτρέψτε μου από την θέση του Περιφερειάρχη μιας κατ’ εξοχή αγροτικής – κτηνοτροφικής Περιφέρειας, να σας παραθέσω κάποιες προτάσεις μας για το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας, οι οποίες πιστεύω ότι θα βοηθήσουν σημαντικά στον εκσυγχρονισμό και στη θωράκιση της.

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4056/2012) που διέπει το καθεστώς αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων, δεν απαιτεί την ύπαρξη έστω και στοιχειωδών μέτρων βιοασφάλειας στις υπό αδειοδότηση κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Μια τροποποίηση της νομοθεσίας με την εισαγωγή της υποχρεωτικής ύπαρξης μέτρων βιοασφάλειας πριν την αδειοδότηση, θα βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών επιζωοτιών. Τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας θα πρέπει να αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες θα ενταχθούν σε αναπτυξιακά και άλλα μέτρα βελτίωσης (ΚΑΠ, ΕΣΠΑ κλπ) προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να μπορούν να ανταποκριθούν κατά τον καλύτερο τρόπο στην προστασία των εκμεταλλεύσεών τους από ενδεχόμενες επιζωοτίες.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

Η εκπαίδευση των κτηνοτρόφων είναι ένας καθοριστικός παράγοντας εκσυγχρονισμού της κτηνοτροφίας της χώρας. Ένας μελλοντικός κτηνοτρόφος θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί και να διαθέτει στοιχειώδεις γνώσεις σε θέματα διαχείρισης της εκτροφής του, σε θέματα νοσημάτων, διατροφής και υποχρεώσεων του προς τις αρμόδιες αρχές που απορρέουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Προτείνουμε την υποχρεωτική ετήσια παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και την λήψη βεβαίωσης κατόπιν εξετάσεων πριν την είσοδο του στο επάγγελμα.

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Επειδή στην κτηνοτροφική παραγωγική διαδικασία εμπλέκονται και πολλοί άλλοι επαγγελματικοί φορείς (υπεύθυνοι σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων, υπεύθυνοι τυροκομείων και γαλακτοβιομηχανιών, μεταφορείς και έμποροι ζώντων ζώων και κτηνοτρόφοι), είναι επιτακτική ανάγκη η εκπαίδευσή τους ανά τριετία σε θέματα εφαρμογής κανόνων βιοασφάλειας.

Δ. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι υφιστάμενες βάσεις δεδομένων είναι δύσχρηστες, πολλές σε αριθμό και δεν συνδέονται μεταξύ τους, δυσχεραίνοντας το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών. Προτείνουμε την ενοποίηση όλων των βάσεων (ΟΠΣ Κτηνιατρικής, ΑΡΤΕΜΙΣ, Βάση Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, Βάση ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ), να ενοποιηθούν σε μια εκσυγχρονισμένη βάση από την οποία θα μπορεί ο κάθε ελεγκτικός μηχανισμός να αντλεί τα στοιχεία που χρειάζεται.

Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η χώρα μας διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό αυτόχθονων φυλών, προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, με εξαιρετικές αποδόσεις. Η διατήρηση και αναπαραγωγή των φυλών αυτών, θα οδηγήσει σε μείωση της ανάγκης εισαγωγής ζώων υψηλών αποδόσεων από άλλες χώρες. Εκ πείρας σας αναφέρουμε ότι στις τελευταίες επιζωοτίες της πανώλης και της ευλογιάς, τα ζώα των ελληνικών φυλών και οι διασταυρώσεις τους, εμφανίστηκαν πολύ πιο ανθεκτικά σε σχέση με ζώα ξένων φυλών π.χ. ζώων φυλής Lacaune Γαλλίας.

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ

Η θέσπιση υποχρεωτικών εργαστηριακών ελέγχων με την χρήση σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης νόσων (π.χ. εξέταση δειγμάτων στοματικών swabs), θα βοηθήσει τα μέγιστα στην έγκαιρη ανίχνευση εισαγόμενων νοσημάτων. Είναι πρόσφατο το παράδειγμα της εισαγωγής στη χώρα μας της πανώλης των αιγοπροβάτων από χώρα της Ε.Ε. με ζώα που βρίσκονταν στη φάση της επώασης της νόσου χωρίς εμφανή κλινικά συμπτώματα.

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Η συγκρότηση μόνιμων μικτών κλιμακίων ελέγχων αποτελούμενων από κτηνιάτρους, υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και όργανα της ΕΛ.ΑΣ θα βοηθήσει πολύ στην απλούστευση της διαδικασίας ελέγχων σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας και εμπορίας –διάθεσης των προϊόντων «από το στάβλο μέχρι το ράφι».

Θ. ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Μια υγιής και παραγωγική κτηνοτροφία βασίζεται στην ύπαρξη στελεχωμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Πιστεύουμε ότι η άμεση πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων επιστημονικού προσωπικού στις κεντρικές και αποκεντρωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες και η ενίσχυσή τους με βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση και πορεία της κτηνοτροφίας μας σε μια νέα παραγωγική και υγιή διαδικασία.

Κύριε Πρωθυπουργέ

Οι παραπάνω προτάσεις πιστεύουμε, εφόσον υιοθετηθούν ύστερα από διαβούλευση όλων των εμπλεκόμενων επιστημονικών και επαγγελματικών – παραγωγικών φορέων, ότι μπορούν να βάλουν ένα λιθαράκι στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κτηνοτροφίας, ενός παραγωγικού κλάδου που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ