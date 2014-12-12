Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής  χρονιάς 2025-26, θα πραγματοποιήσει τον επίσημο αγιασμό την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 στο  ΕΕΕΕΚ Τρικάλων (τέρμα Αλβανικού Μετώπου Καρυές) ώρα 8.30  και στο Γυμνάσιο & ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας  (Ρήγα Φεραίου & Κωλέττη, Φαρκαδόνα) ώρα 10.00.

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνεται ότι οι ώρες τέλεσης αγιασμού των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης της έχουν ως εξής:

       Όνομα σχολείου  Ώρα τέλεσης αγιασμού

  • 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 9:30:00 πμ
  • 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ 8:20:00 πμ
  • 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:00:00 πμ
  • 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 10:00:00 πμ
  • 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 10:20:00 πμ
  • 1ο ΕΠΑΛ ΠΥΛΗΣ 9:15:00 πμ
  • 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:00:00 πμ
  • 1ο ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 10:00:00 πμ
  • 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6:30:00 μμ
  • 1ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:00:00 πμ
  • 2ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8:30:00 πμ
  • 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 9:30:00 πμ
  • 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8:30:00 πμ
  • 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10:00:00 πμ
  • 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:00:00 πμ
  • 4ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8:15:00 πμ
  • 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩN 9:00:00 πμ
  • 5ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10:30:00 πμ
  • 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10:30:00 πμ
  • 6ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:00:00 πμ
  • 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:00:00 πμ
  • 7ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:30:00 πμ
  • 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:30:00 πμ
  • 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8:30:00 πμ
  • 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:00:00 πμ
  • ΓΕΛ ΒΑΛΤΙΝΟΥ 9:30:00 πμ
  • ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 10:00:00 πμ
  • ΓΕΛ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 8:15:00 πμ
  • ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ 8:30:00 πμ
  • ΓΕΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 9:15:00 πμ
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ 9:30:00 πμ
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ 9:30:00 πμ
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 9:00:00 πμ
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 8:30:00 πμ
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 8:30:00 πμ
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΞΥΝΕΙΑΣ 9:00:00 πμ
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ 10:00:00 πμ
  • ΕΕΕΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8:30:00 πμ
  • ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 8:30:00 πμ
  • ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:15:00 πμ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑ 9:00:00 πμ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 9:00:00 πμ
  • ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:30:00 πμ
  • ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ Λ.Τ. 6:45:00 μμ

 

 