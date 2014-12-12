Oι ώρες των αγιασμών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Τρίκαλα | 09 Σεπ 2025, 17:13
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2025-26, θα πραγματοποιήσει τον επίσημο αγιασμό την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 στο ΕΕΕΕΚ Τρικάλων (τέρμα Αλβανικού Μετώπου Καρυές) ώρα 8.30 και στο Γυμνάσιο & ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας (Ρήγα Φεραίου & Κωλέττη, Φαρκαδόνα) ώρα 10.00.
Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνεται ότι οι ώρες τέλεσης αγιασμού των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης της έχουν ως εξής:
Όνομα σχολείου Ώρα τέλεσης αγιασμού
- 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 9:30:00 πμ
- 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ 8:20:00 πμ
- 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:00:00 πμ
- 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 10:00:00 πμ
- 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 10:20:00 πμ
- 1ο ΕΠΑΛ ΠΥΛΗΣ 9:15:00 πμ
- 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:00:00 πμ
- 1ο ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 10:00:00 πμ
- 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6:30:00 μμ
- 1ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:00:00 πμ
- 2ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8:30:00 πμ
- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 9:30:00 πμ
- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8:30:00 πμ
- 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10:00:00 πμ
- 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:00:00 πμ
- 4ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8:15:00 πμ
- 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩN 9:00:00 πμ
- 5ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10:30:00 πμ
- 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10:30:00 πμ
- 6ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:00:00 πμ
- 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:00:00 πμ
- 7ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:30:00 πμ
- 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:30:00 πμ
- 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8:30:00 πμ
- 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:00:00 πμ
- ΓΕΛ ΒΑΛΤΙΝΟΥ 9:30:00 πμ
- ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 10:00:00 πμ
- ΓΕΛ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 8:15:00 πμ
- ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ 8:30:00 πμ
- ΓΕΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 9:15:00 πμ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ 9:30:00 πμ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ 9:30:00 πμ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 9:00:00 πμ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 8:30:00 πμ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 8:30:00 πμ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΞΥΝΕΙΑΣ 9:00:00 πμ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ 10:00:00 πμ
- ΕΕΕΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8:30:00 πμ
- ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 8:30:00 πμ
- ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:15:00 πμ
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑ 9:00:00 πμ
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 9:00:00 πμ
- ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9:30:00 πμ
- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ Λ.Τ. 6:45:00 μμ
