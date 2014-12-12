Ως μονόδρομο χαρακτήρισαν, για άλλη μια φορά, τον εμβολιασμό των κοπαδιών τους, εκπρόσωποι κτηνοτρόφων στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που έδωσαν στην Λάρισα, στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων και του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας επεσήμαναν ότι η ευλογιά έχει ξεφύγει και αφορά πλέον σχεδόν όλη τη χώρα. «Ηρθε η ώρα να τελειώσει το ζήτημα των θανατώσεων και να περάσουμε στον εμβολιασμό” τόνισαν χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Χρήστος Μόσχος:, σε σχέση με τον εμβολιασμό υποστήριξε ότι η Ελλάδα αν πάει σε πρωτόκολλο εμβολιασμού για την ευλογιά, δεν θα είναι η πρώτη χώρα που θα εμβολιάσει για νόσημα κατηγορίας Α’, διότι η Γαλλία εμβολιάζει από το 2023 για τη γρίπη των πτηνών και μέχρι σήμερα εξάγει κανονικά.»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων, Γιάννης Γκουρομπίνος περιγράφοντας με αριθμούς την υφιστάμενη κατάσταση σημείωσε πως, μέχρι σήμερα, 300 χιλιάδες πρόβατα έχουν θανατωθεί, ενώ 1.300 εκμεταλλεύσεις ανενεργές, με μισό δισεκατομμύριο ευρώ χαμένο από την ελληνική οικονομία. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε 100 κρούσματα.

Από την πλευρά τους μέλη της Επιτροπής σημείωσαν πως υπάρχουν ζητήματα και με τα μέτρα στήριξη των κτηνοτρόφων, αφού όπως τόνισαν πολλές οικογένειες βρίσκονται σε απόγνωση.

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ζητούν γρήγορες αποζημιώσεις για τις εκτροφές που χάνονται και στήριξη για την ανασύσταση των μονάδων.

Αρης Ψύχας (ertnews.gr)