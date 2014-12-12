Σήμερα κηδεύονται οι: 

Απόστολος Μπατατόλης ετών 66

Ώρα 17:30 Ι.Ν.  Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Αρετή Τσιάμη ετών 83

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων

Iωάννης Ούτος ετών 61 

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Μουργκάνι Καλαμπάκας

Δημήτριος Νίτσιος ετών 74

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στο Ορθοβούνι Καλαμπάκας 