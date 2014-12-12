Oι κηδείες σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 στον νομό Τρικάλων
Κηδείες | 12 Αυγ 2025, 08:10
Σήμερα κηδεύονται οι:
Απόστολος Μπατατόλης ετών 66
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Αρετή Τσιάμη ετών 83
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων
Iωάννης Ούτος ετών 61
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Μουργκάνι Καλαμπάκας
Δημήτριος Νίτσιος ετών 74
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στο Ορθοβούνι Καλαμπάκας
