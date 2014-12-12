Oι κηδείες σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 στον νομό Tρικάλων
Κηδείες | 14 Αυγ 2025, 08:18
Σήμερα κηδεύονται οι:
Γεώργιος Μάνης ετών 80
Ώρα 18:30 Ι.Ν. Οσίων Μετεωριτών Πατέρων Καλαμπάκας
Αγγελική Μπλέκου ετών 94
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναλήψεως του Κυρίου στο Καστράκι
