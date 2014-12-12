Σήμερα κηδεύονται οι: 

Nικήστρατος Καλαντζής ετών 81

Ώρα 12:30  Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού 

Παρασκευή Καψιώχα ετών 66

Ώρα 18:00 Ι.Ν,. Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων 

Bασίλειος Πανάγος ετών 89

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πιαλείας 

Παναγιώτα Παπαστεριάδη ετών 79

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αρδανίου