Oι κηδείες σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 στον νομό Τρικάλων
Κηδείες | 22 Αυγ 2025, 08:37
Σήμερα κηδεύονται οι:
Nικήστρατος Καλαντζής ετών 81
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού
Παρασκευή Καψιώχα ετών 66
Ώρα 18:00 Ι.Ν,. Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων
Bασίλειος Πανάγος ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πιαλείας
Παναγιώτα Παπαστεριάδη ετών 79
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αρδανίου
