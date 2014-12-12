Σήμερα κηδεύονται οι: 

Κωνσταντίνος Καρνέζης ετών 81

Ώρα 11;00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων

Στυλιανή Αρδανιώτη ετών 92

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων 