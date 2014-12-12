Oι κηδείες σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 στον νομό Τρικάλων
Κηδείες | 18 Αυγ 2025, 08:20
Σήμερα κηδεύονται οι:
Κωνσταντίνος Καρνέζης ετών 81
Ώρα 11;00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων
Στυλιανή Αρδανιώτη ετών 92
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων
