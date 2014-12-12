Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας και θείος των αδικοχαμένων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, στις 28/2/2023, στα Τέμπη απάντησε σε ερώτηση που τού απευθύνθηκε μέσω των social media γιατί δεν έχει πάει στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος κάνει απεργία πείνας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ζητώντας την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις Ρούτσι.

Πιο συγκεκριμένα, χρήστης των social media ρώτησε τον Νίκο Πλακιά, στο Facebook:

«Νίκο μου εχει κάνει εντύπωση που δεν σε είδαμε δίπλα στον υπέροχο πατέρα του αγωνίζεται για το παιδί του όμως και για όλα τα παιδάκια όμως.Εαν όμως είσαι δίπλα του και δεν το είδα σου ζητώ συγνώμη».

Απαντώντας ο Νίκος Πλακιάς ανέφερε:

«Δίπλα του είμαι κάθε ώρα και στιγμή. Το μυαλό μου είναι εκεί. Όμως δεν μου αρέσουν τα πολιτικά παιχνίδια που γίνονται στην πλάτη του Άννα μου. Και δεν θα ήθελα να είμαι μέρος αυτών για αυτό και δεν πάω εκεί. Πέρα από εσάς που πραγματικά πονάτε πέσανε δίπλα του πολλά κοράκια που δεν τους νοιάζει καν για ποιο λόγο είναι εκεί αυτός ο άνθρωπος».

Η αρχική ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Πλακιάς:

