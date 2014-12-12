Ένα έργο που για πάρα πολλά χρόνια αποτελούσε αίτημα των κατοίκων του Καστρακίου γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Ο Δήμος Μετεώρων υλοποιεί την κατασκευή οδοφωτισμού στον δρόμο που οδηγεί στον παλαιό οικισμό του Καστρακίου, ένα από τα πιο τουριστικά σημεία της περιοχής, που κάθε χρόνο δέχεται χιλιάδες επισκέπτες και αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου.

Σήμερα, ο Δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος, μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτρη Ζιώγα, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καστρακίου κ. Λευτέρη Φλέτσιο, τους Τοπικούς Δημοτικούς Συμβούλους Καστρακίου κ. Χρήστο Τσουρβάκα και κ. Σωτήρη Παπαβασιλείου και τον κ. Παύλο Καρακώστα βρέθηκαν στο σημείο όπου υλοποιείται το έργο.

Ο Δήμαρχος τόνισε τη σημασία της παρέμβασης αυτής, η οποία εξασφαλίζει ασφάλεια στη διέλευση κατοίκων και επισκεπτών και ταυτόχρονα αναδεικνύει ένα από τα πιο τουριστικά «μονοπάτια» του Δήμου, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του Καστρακίου. «Ο παλαιός οικισμός του Καστρακίου αποτελεί στολίδι του Δήμου μας και οφείλουμε να τον προστατεύουμε και να τον αναδεικνύουμε συνεχώς», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αβραμόπουλος.

Το έργο εντάσσεται στο φιλόδοξο πρόγραμμα του Δήμου «Φως Παντού», μέσα από το οποίο υλοποιούνται παρεμβάσεις σύγχρονου και αποδοτικού φωτισμού σε κεντρικές αρτηρίες, γειτονιές και τουριστικά σημεία.

Στον δρόμο προς τον παλαιό οικισμό τοποθετούνται φωτιστικά σώματα τελευταίας τεχνολογίας LED με αυτόνομο ηλιακό-φωτοβολταϊκό σύστημα, που συνδυάζουν υψηλή απόδοση φωτισμού, εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμό προς το περιβάλλον.

Παράλληλα, ο Δήμος Μετεώρων προγραμματίζει τη συνέχιση του έργου και σε άλλα σημεία του Καστρακίου που χρίζουν αναβάθμισης, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.