Nεκρός οδηγός δικύκλου στο δρόμο Θεόπετρας - Αύρας
Καλαμπάκα | 20 Αυγ 2025, 08:27
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην επαρχιακή οδό Θεόπετρας - Αύρας Καλαμπάκας.
Επιβατικό αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 47χρονος οδηγός Θεόδωρος Παπαβασιλείου, κάτοικος Αύρας.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Καλαμπάκας.
trikalaenimerosi.gr
