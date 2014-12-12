Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην επαρχιακή οδό Θεόπετρας - Αύρας Καλαμπάκας.

Επιβατικό αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 47χρονος οδηγός Θεόδωρος Παπαβασιλείου, κάτοικος Αύρας.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Καλαμπάκας.

trikalaenimerosi.gr