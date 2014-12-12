Συνεχίστηκαν το προηγούμενο διάστημα οι παρεμβάσεις ευπρεπισμού και καθαριότητας σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων.

Στην αντιδημαρχία τομέα Β΄, το προσωπικού του Δήμου Τρικκαίων με την ευθύνη του αντιδημάρχου Σάκη Σκρέκα και συνεργασία με τους προέδρους χωριών, έγιναν εργασίες καθαρισμού στο Γενέσι, το Βαλτινό και το Δενδροχώρι.

Εμφαση δόθηκε σε κοινόχρηστους χώρους και σε δρόμους, με απομάκρυνση πυκνής βλάστησης, καθώς και σε καθαρισμό χώρων και βελτίωση πρόσβασης πέριξ εκκλησιών, που θα υποδεχθούν πιστούς για τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.

Επίσης στο Βαλτινό έγινε και καθαρισμός – διάνοιξη σε κανάλια, για βελτίωση της απορροής υδάτων, ως προεργασία και για τη χειμερινή περίοδο.

Από το γραφείο Τύπου