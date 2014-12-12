Στις περιπτώσεις των αγροτών που έλαβαν τις υψηλότερες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βάσει ψευδών δηλώσεων, φαίνεται πως έχουν καταλήξει οι ελεγκτικές Αρχές. Πρόκειται για πέντε ιδιώτες από τη Θεσσαλία, οι οποίοι εκτιμάται ότι εισέπρατταν συνολικά έως και το ποσό των 6 εκατ. ευρώ τον χρόνο, δίχως βέβαια να το δικαιούνται.

Τα νέα στοιχεία προκύπτουν από τις αυτοψίες που κάνουν οι υπάλληλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας των περιφερειών, σε συνδυασμό με τους ελέγχους που γίνονται αυτήν την περίοδο και από την Οικονομική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, οι πέντε… κροίσοι του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασαν να λαμβάνουν κάθε χρόνο έως και 1,2 εκατ. ευρώ ο καθένας. Μάλιστα, οι συμπτώσεις και οι ομοιότητες που παρατηρούνται στις ψευδείς δηλώσεις τους κάνουν τις Αρχές να πιστεύουν ότι ήταν συνεννοημένοι, ώστε από κοινού να επιτυγχάνουν το μέγιστο δυνατό παράνομο κέρδος.

Βρήκαν την ευκαιρία

Η απάτη που έστησαν ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023. Ηταν τότε, έναν μήνα μετά τον τυφώνα «Daniel», που για ένα μικρό διάστημα άνοιξαν ξανά οι δηλώσεις ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων). Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ υποβάλλονται τον Ιούλιο και βάσει αυτών λαμβάνονται όλες οι αγροτικές και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις. Μετά τη θεομηνία του «Daniel», όμως, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε νέες δηλώσεις. Αυτό που εντόπισαν τώρα οι ελεγκτές είναι ότι οι πέντε αγρότες με τις υψηλότερες επιδοτήσεις απότον ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαξαν τα είδη των καλλιεργειών μετά τις μεγάλες πλημμύρες. Ενώ τον Ιούλιοείχαν δηλώσει ότι καλλιεργούν βαμβάκι και σιτάρι, τον Οκτώβριο ανέφεραν ότι καλλιεργούσαν βιομηχανική ντομάτα, η οποία έχει πολύ υψηλότερη χρηματοδότηση, έως και 550 ευρώ το στρέμμα.

Αυτοδιοικητικός

Από αυτούς τους πέντε «πρωταθλητές» της απάτης των αγροτικών επιδοτήσεων, ο ένας δήλωνε καλλιέργειες στον δήμο Βόλου, ο δεύτερος στον δήμο Τρικκαίων, ενώ οι άλλοι τρεις δήλωναν τις αγροτικές τους εκτάσεις στη Λάρισα. Ενας από αυτούς έχει θητεύσει κατά το παρελθόν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο Νέο Περιβόλι του δήμου Κιλελέρ της Λάρισας, ο αιρετός αυτοδιοικητικός εμφανίζεται να έχει τεράστια εμπειρία στα ζητήματα της αγροτικής οικονομίας, με συμμετοχές, μάλιστα, ακόμα και σε σχετικές ημερίδες που είχε διοργανώσει στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα, ακούγεται ότι ο ίδιος ετοιμάζεται να διεκδικήσει δήμο της Θεσσαλίας, στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές

Αυτές οι περγαμηνές βέβαια δεν εμπόδισαν τον ίδιο αλλά και τους υπόλοιπους τέσσερις να σπεύσουν να αλλάξουν τα είδη των καλλιεργειών που δήλωναν, ώστε να επωφεληθούν παρανόμως με μεγάλα ποσά. Το κωμικοτραγικό της υπόθεσης, όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι ελεγκτές, είναι ότι η συγκομιδή της βιομηχανικής ντομάτας γίνεται τον Ιούλιο, ενώ οι ίδιοι δήλωσαν ότι οι καρποί τους καταστράφηκαν δύο μήνες μετά, στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Ενα άλλο κοινό χαρακτηριστικό που έχουν οι πέντε υψηλά επιδοτούμενοι είναι ότι όλοι τους είναι αγρότες κατ’ επάγγελμα. Εχουν στην κατοχή τους μεγάλο αριθμό αγροτικών εκτάσεων, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και είναι γνωστοί στις τοπικές τους κοινωνίες για τη δραστηριότητά τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δήλωσαν πως καλλιεργούν βιομηχανική ντομάτα και το 2024, την επόμενη χρονιά μετά τη θεομηνία του «Daniel». Ετσι, για δύο συνεχόμενα έτη οι αγρότες αυτοί εισέπραξαν ποσά που ετησίως ξεκινούν τουλάχιστον από τα 550.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι και το 1,2 εκατ. ευρώ.

Πλημμελείς έλεγχοι

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, η απάτη αυτή έγινε εφικτή καθώς τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν πλημμελείς έλεγχοι και διασταυρώσεις των στοιχείων που δηλώνονταν, με αποτέλεσμα κανείς να μην ενοχλείται αν ένας αγρότης δήλωνε ξαφνικά εντελώς διαφορετικές καλλιέργειες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. «Με αφορμή αυτά τα στοιχεία που αφορούν είτε τις αποζημιώσεις από τον “Daniel” είτε τις επιδοτήσεις, μπορώ να πω με σιγουριά ότι τίποτε δεν θα γινόταν αν υπήρχε διασύνδεση στοιχείων και μητρώων. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούσαν να γίνουν οι αλλαγές που κάποιοι έκαναν τα προηγούμενα χρόνια για να λάβουν μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ, Νίκος Κακκαβάς.

Νέες δικογραφίες

Αυτές οι νέες περιπτώσεις αναμένεται να συμπεριληφθούν στο νέο «κύμα» δικογραφιών που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίες αναμένεται να φτάσουν άμεσα στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα από την Οικονομική Αστυνομία του ελληνικού FBI. Το πρώτο «κύμα» δικογραφιών που αφορούν το σκάνδαλο έφτασε στα χέρια του αρμόδιου δικαστικού τη Δευτέρα 25 Αυγούστου. Αμεσα ξεκίνησαν οι διαδικασίες κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών αλλά και ακινήτων. Οι κατασχέσεις θα γίνουν στο ύψος των χρηματικών ποσών που είχαν παράνομα εισπραχθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από πολίτες που δήλωσαν ψευδώς ότι κατέχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αιγοπρόβατα και βοσκοτόπια.

Οι νέες δικογραφίες συντάχθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία έπειτα από ενδελεχείς έρευνες, σε συγκεκριμένους ΑΦΜ που δηλώνουν διαφορετικά στοιχεία κάθε χρονιά, αλλά και βάσει των στοιχείων που προέκυψαν από επιτόπιες έρευνες εξακρίβωσης των στοιχείων και των εκτάσεων που έχουν δηλωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», το 5% των δικογραφιών που έχουν συνταχθεί αφορούν ποσά που ξεκινούν από 300.000 ευρώ και άνω. Συνολικά το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI έχει αναλάβει τη διερεύνηση περίπου 5.000 ΑΦΜ, οι οποίοι είχαν εισπράξει υπέρογκα χρηματικά ποσά από τον Οργανισμό. Στο δεύτερο «κύμα» δικογραφιών, που θα φτάσει άμεσα στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα, ξεχωρίζουν δύο περιπτώσεις οικογενειών της Θεσσαλίας οι οποίες μέσα σε δύο χρόνια πολλαπλασίασαν τις επιδοτήσεις που λάμβαναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτές οι δύο οικογένειες αγροτών ξεκίνησαν λαμβάνοντας επιδοτήσεις της τάξεως των 20.000 και 30.000 ευρώ ετησίως για τις εκτάσεις που καλλιεργούσαν και ξαφνικά, μέσα σε διάστημα ενός έτους, οι επιδοτήσεις που ελάμβαναν εκτοξεύτηκαν σε ποσά που ξεπερνούσαν τα 300.000 ευρώ, φθάνοντας ακόμα και το μισό εκατομμύριο ευρώ. Οπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι ίδιοι έλεγαν πως είχαν νοικιάσει στρέμματα καθώς οι καλλιέργειες πήγαν πάρα πολύ καλά, πλην όμως -και όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς- οι δήθεν νοικιασμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ήταν πλαγιές σε λόφους, άγονες και γεμάτες πέτρες και βέβαια ποτέ δεν είχαν καλλιεργηθεί.

Aλ. Κόντης, Θ. Πάνου (real.gr)