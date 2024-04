Το Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΟΥΜΠΙΑ αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για την αναλλοίωτη ποιότητα, τη φρεσκάδα και τις ανάλαφρες φυσαλίδες του.

Αυτά τα ξεχωριστά του στοιχεία αναγνωρίζουν κάθε χρόνο στον διεθνή Οργανισμό Monde Selection.

Η φήμη της αυθεντικότητας επιβεβαιώθηκε και φέτος με την κατάκτηση της 1ης θέσης και του Χρυσού Βραβείου.

Η πίστη στην αυθεντικότητα των πρώτων υλών από τη φύση μας, με την προσθήκη φυσικών μεσογειακών αρωμάτων, επιβραβεύτηκε.

Το Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΟΥΜΠΙΑ Περγαμόντο, ξεχώρισε κερδίζοντας το Χρυσό Βραβείο για τη μοναδική του γεύση που απογειώνει τις αισθήσεις.

Keep Going with Purity and Flavours