Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινούν οι οκταήμερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στα Μ. Καλύβια του Δήμου Τρικκαίων με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 2 χρόνων από τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε ο Daniel.

Οι εκδηλώσεις οργανώνονται το διάστημα 6 – 14 Σεπτεμβρίου 2025 στα Μ. Καλύβια με τον τίτλο Art Symposium Restart 230 και περιλαμβάνουν θέατρο, μουσική, ποίηση, εικαστικά

Τη διοργάνωση ανέλαβαν η εικαστική ομάδα Εν-Φλω, το Thessaly Projects & Events, ο Δήμος Τρικκαίων και η Δημοτική Κοινότητα Μ. Καλυβίων, ο ΕΛΟΚ – Εκπολιτιστικός, Λαογραφικός Όμιλος Καλυβίων, η εικαστική ομάδα “Εν-Φλω”, το “Τέχνης Παίδευσις” Εργαστήριο Θεάτρου Καρδίτσας, το Τρίτο Εργαστήριο Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εθελοντές καλλιτέχνες (Εικαστικών, Μουσικής, Θεάτρου, Ποίησης) και εθελοντές πολίτες.

Art Symposium Restart 230

Το Art Symposium Restart 230 είναι ένα Αλληλέγγυο και Συνεργατικό Εικαστικό Συμπόσιο. Συμπεριλαμβάνει την έννοια της συνεργασίας και της συλλογικότητας, με έμφαση στη δημιουργία έργων που υπηρετούν τις ανάγκες της κοινότητας και προάγουν την αλληλεγγύη, την επικοινωνία και τη συμμετοχή των κατοίκων για τον μετασχηματισμό της κοινότητας σε μια ισότιμη εξ-διερευνητική κατάσταση. Καλλιτέχνες συνεργάζονται με τοπικές ομάδες για να δημιουργήσουν έργα που αντανακλούν τις ανάγκες της κοινότητας των Μεγάλων Καλυβίων, που επλήγησαν από την θεομηνία “Ντάνιελ”.

Συντονισμός

Το Art Symposium Restart θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων και συντονίζεται από την εικαστική ομάδα Εν-Φλω και το Thessaly Projects & Events. Η ομάδα Εν-Φλω, η οποία αποτελείται από φοιτητές, αποφοίτους και διδάσκοντες της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας, αναλαμβάνει δράσεις εντός και εκτός Ελλάδας από το 2011.

Το θέμα

Το φετινό θέμα της εκδήλωσης είναι το “THESSALY PROJECT”, το οποίο διερευνά την έννοια του νερού μέσω της διττής του σημασίας: ως ζωογόνο στοιχείο και ως τιμωρός δύναμη. Το σύνθημα “Water my life, Water my death” αποτυπώνει αυτή την αντίθεση, ενώ το έργο αναδεικνύει τη σημασία του νερού σε θρησκευτικές και πολιτισμικές παραδόσεις, καθώς και την αναγκαιότητά του στην καθημερινή ζωή.

Οι εκδηλώσεις του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου





Ώρα 11:00

Πρώην Δημαρχείο Μεγάλων Καλυβίων

Εργαστήριο Κούκλας με την Όλγα Μαρτίνοβα

Ώρα 19:00: Παράκληση – Λιτανεία. Περιφορά της εικόνας του Αγίου Νικολάου – Αρτοκλασία.

– Προσφορά ταμάτων που δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες

Ώρα 21:00

Πρώην Δημαρχείο Μεγάλων Καλυβίων

Εγκαίνια Εκθέσεων

Κορύφωση της λιτάνευσης – πομπή προς το πρώην δημαρχείο με τα προπορευόμενα μέλη του ΕΛΟΚ συνοδευόμενα από την μουσική του Rock School of Music / Kostas Milonas Drums Academy. Έναρξη των εκθέσεων στο πρώην δημαρχείο και το λαογραφικό μουσείο του χωριού.

– πομπή προς το πρώην δημαρχείο με τα προπορευόμενα μέλη του ΕΛΟΚ συνοδευόμενα από την μουσική του Rock School of Music / Kostas Milonas Drums Academy. Έναρξη των εκθέσεων στο πρώην δημαρχείο και το λαογραφικό μουσείο του χωριού. Η αναθηματική περφόρμανς της Όλγας Μαρτίνοβα, «Ο Απόλλωνας και οι εννέα Μούσες», ζωντανεύει τον μύθο της έμπνευσης και της δημιουργίας.

ζωντανεύει τον μύθο της έμπνευσης και της δημιουργίας. Έκθεση εικαστικών καλλιτεχνών της ομάδας Εν-Φλω από όλη την Ελλάδα

της ομάδας Εν-Φλω από όλη την Ελλάδα Οι τοιχογραφίες της Πόπης Κατράνα-Σχιζοδήμου, με θέματα από την αγροτική ζωή (Ισόγειο), θα ξαναενεργοποιηθούν τελεστικά στην εγκατάσταση στον χώρο «Ο Άγιος Νικόλαος Δακρύζων». (πρώτος όροφος παλαιού δημαρχείου)

της Πόπης Κατράνα-Σχιζοδήμου, με θέματα από την αγροτική ζωή (Ισόγειο), θα ξαναενεργοποιηθούν τελεστικά στην εγκατάσταση στον χώρο «Ο Άγιος Νικόλαος Δακρύζων». (πρώτος όροφος παλαιού δημαρχείου) Η ενότητα ζωγραφικών έργων του Ανυφαντή Νικόλαου-Μάριου , παρουσιάζει δημιουργίες που γεννήθηκαν από την εμπειρία της καταστροφής.

του Ανυφαντή Νικόλαου-Μάριου , παρουσιάζει δημιουργίες που γεννήθηκαν από την εμπειρία της καταστροφής. Έκθεση φωτογραφίας από την πλημμύραμ του μηχανικού Παπαναγιώτου Γεωργίου στη σκάλα του μεσωρόφου του παλιού Δημαρχείου.

από την πλημμύραμ του μηχανικού Παπαναγιώτου Γεωργίου στη σκάλα του μεσωρόφου του παλιού Δημαρχείου. Βίντεο-εγκατάσταση της Ελένης Δαλάκα «Ελέου Νερού» στο ισόγειο του παλιού Δημαρχείου.

στο ισόγειο του παλιού Δημαρχείου. Γλυπτικές συνθέσεις του Στέλιου Καρρά «Πτυχώνοντας και καμπυλώνοντας» .

Γλυπτικό έργο του Λεωνίδα Νικολαΐδη στα Μεγάλα Καλύβια «π–Ὕλη».

Παρουσίαση Μετεωρολογικού Γλυπτού – εγκατάσταση στον κυκλικό κόμβο Μεγάλων Καλυβίων με τίτλο «Οι Εικοσιτρείς Στήλες του Νώε».

Εικαστικές παρεμβάσεις στο ΚΟΝΑΚΙ, Λαογραφικό μουσείο Μεγάλων Καλυβίων

Εγκατάσταση «Memory Land»της Σταυρούλας Στάμκου

Μεταλλικό γλυπτό «ο εργάτης» του Κώστα Σολάκη

Ζωγραφική εγκατάσταση της Χρύσας Διαμαντοπούλου στις βιτρίνες του Λαογραφικού Μουσείου Καλυβίων: «Ο ωκεανός ήρθε στη γη».

στις βιτρίνες του Λαογραφικού Μουσείου Καλυβίων: «Ο ωκεανός ήρθε στη γη». Μικρή εγκατάσταση του Χάρη Κοντοσφύρη σε προθήκη του Λαογραφικού Μουσείου Καλυβίων: «Η ευγένεια της Μύγας», στον χώρο του λαογραφικού μουσείου .

του λαογραφικού μουσείου . «Ο Κυρ Κώστας ο Βαρκαρής, Τιμής Ένεκεν»

Τρία πορτραίτα ενός καθημερινού ήρωα ανάμεσα μας , του διασώστη βαρκάρη στο χωριό Μεταμόρφωση Καρδίτσας.

Συμμετέχουν: Αθανασία Λυκουρέση, Χρύσα Σιώτη, Χρήστος Στέφας.

