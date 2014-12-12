Μια ακόμη επιτυχημένη αθλητική δράση διοργανώθηκε από τον Δήμο Τρικκαίων, αυτή τη φορά στο Δενδροχώρι, σε συνεργασία με τη δημοτική κοινότητα.

Το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά το τουρνουά μπάσκετ 3X3, στη μνήμη του Αλέξανδρου Γκαμπλιώνη,

Συμμετείχαν 12 ομάδες με παίκτες όλων των ηλικιών και διεξήχθησαν πολλά ωραία παιχνίδια, τα οποία παρακολούθησε και αρκετός κόσμος. Δόθηκε, έτσι μια ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αθληθούν και να διασκεδάσουν, αλλά και να τιμηθεί η μνήμη του Αλέξανδρου Γκαμπλιώνη από το Δενδροχώρι, ο οποίος αγαπούσε πολύ τον αθλητισμό.

Οι ομάδες που έλαβαν μέρος ήταν οι Saint George, Τσιάρα, Bang Bros, Ανώνυμοι, Νεροφτελιάς BC, ΆστοΧ, Οι Άπαιχτοι, Τρεις και ο Άμπαλος, Black Dogs, Εγκληματική οργάνωση, Ρώτα τον Λογιστή σου, Δήμος Τρικκαίων

Δόθηκαν κύπελλα στις δύο πρώτες ομάδες, τους Ανώνυμους (που κέρδισαν στον τελικό) και τους Saint George, στον νικητή τριπόντων, στον καλύτερο παίκτη (MVP) του τουρνουά, καθώς και συμβολικό δώρο από τον Δήμο Τρικκαίων στην οικογένεια του Αλέξανδρου Γκαμπλιώνη.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς χαιρέτισε το τουρνουά και παραβρέθηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις για την πανήγυρη στο χωριό.

Aγωνίστηκαν με την ομάδα του Δήμου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Μιχάλης Λάππας και οι δημοτικοί σύμβουλοι Άκης Αναστασίου και Θωμάς Μερτσιώτης. Παραβρέθηκαν ακόμη, η Αντιδήμαρχος Τομέα Β΄ Ελένη Πούλιου, η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Εφη Λεβέντη, η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Δενδροχωρίου, Γιάννα Ντάκου-Μπακάλη.

Στη διοργάνωση συνέδραμε και ο σύνδεσμος διαιτητών καλαθοσφαίρισης Τρικάλων.