Στο πλαίσιο των Τσιτσανείων 2025, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Π.Ε. Τρικάλων παρουσιάζουν μια μοναδική μουσική παράσταση-αφιέρωμα στον σπουδαίο λαϊκό δημιουργό Βασίλη Τσιτσάνη, με τίτλο: «Ο Άγιος του Έρωτα και το Θείο Πάθος».

Η κορυφαία ερμηνεύτρια Δήμητρα Γαλάνη ενώνει τις δυνάμεις της με την Ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, και τον εξαιρετικό Βασίλη Κορακάκη, σε ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει τη λαϊκή μουσική με τη βυζαντινή παράδοση.

Μέσα από τα τραγούδια του Τσιτσάνη ξεδιπλώνονται οι βαθιές πτυχές του έρωτα, του πόνου, της θυσίας και της λύτρωσης — σε παράλληλη πορεία με το Θείο Πάθος, όπως αποτυπώνεται στους ύμνους της βυζαντινής μουσικής. Ξεχωριστή συμμετοχή έχει ο Βυζαντινός Χορός του Μουσικού Σχολείου Βόλου, ενισχύοντας τον πνευματικό και συγκινησιακό χαρακτήρα της παράστασης.

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 - Ώρα: 21:00 - Μύλος Ματσόπουλου, Τρίκαλα

Συμμετέχουν:

Ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου

Φίλιππος Ρέτσιος – πιάνο

Βασίλης Κορακάκης, Κώστας Γεδίκης, Νίκος Μέρμηγκας – μπουζούκι

Βασίλης Προδρόμου – κιθάρα

Κώστας Κωνσταντίνου – μπάσο

Ανδρέας Κατσιγιάννης – σαντούρι

Κυριάκος Γκουβέντας – βιολί

Δήμος Βουγιούκας – ακορντεόν

Σταύρος Κουσκουρίδας – κλαρίνο

Κώστας Μερετάκης – κρουστά

Ηχοληψία:

Νίκος Κόλλιας (Front of House)

Σωτήρης Ζηλιασκόπουλος (Monitor)

Μια μυσταγωγική μουσική εμπειρία, όπου ο λαϊκός λόγος του Τσιτσάνη συναντά το πνευματικό μεγαλείο της παράδοσης.