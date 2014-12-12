Συγκέντρωση μνήμης και διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Καλαμπάκα για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο κόσμος συγκεντρώθηκε στον χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, ανταποκρινόμενος στο πανελλαδικό κάλεσμα με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας.

Η Καλαμπάκα δεν ξεχνά τα τρία νέα κορίτσια που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα – τη Χρύσα, τη Θώμη και την Αναστασία – και για ακόμη μία φορά οι συγκεντρωμένοι φώναξαν για αυτές και τα υπόλοιπα θύματα των Τεμπών, ζητώντας δικαιοσύνη.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω διάφορους κλάδους εδώ και από μεγάλους ανθρώπους όπως και μικρά παιδιά... Ξεκινάει ο δικαστικός αγώνας και εκεί θα σας χρειαστούμε όλους, να πιστέψετε στους συγγενείς των θυμάτων... Η αλήθεια θα φανεί», δήλωσε στη συγκέντρωση ο Δημήτρης Πλακιάς. Μετά τη συγκέντρωση, ακολούθησε πορεία προς το δημαρχείο της Καλαμπάκας.



«Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Πλακιάς μόλις τελείωσε η πορεία, ενώ το πλήθος φώναζε «Αθάνατες».

Ο ίδιος φορούσε κονκάρδα που έγραφε το μήνυμα «Μέχρι Τέλους» - την οποία έφτιαξαν φοιτητές στην Αθήνα. «Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δεν θα σταματήσουν μέχρι να πάει και ο τελευταίος φυλακή... Οι πολίτες της Καλαμπάκας μας αγαπούσαν και μας αγαπάνε, κάθε φορά που τους καλούμε είναι εκεί», ανέφερε.





trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από protothema.gr)