Μεγάλη προσέλευση κόσμου, χθες βράδυ, στο Μύλο Ματσόπουλου στην εκδήλωση για τα φετινά "Τσιτσάνεια".

Η Δήμητρα Γαλάνη καθήλωσε το κοινό, σε μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στον μεγάλο λαϊκό δημιουργό Βασίλη Τσιτσάνη, με τίτλο "Ο Άγιος του Έρωτα και το Θείο Πάθος".

Την ερμηνεύτρια συνόδευσε η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, με την παρουσία του Βασίλη Κορακάκη και του Βυζαντινού Χορού του Μουσικού Σχολείου Βόλου.

Σε ανάρτησή του, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας αναφέρεται στη συνάντησή του με τη Δήμητρα Γαλάνη:

Η ανάρτηση:

"Σήμερα ήταν μια σημαντική μέρα για την ζωή μου. Γνώρισα την Δήμητρα Γαλάνη. Βγήκαμε πριν την μουσική εκδήλωση που έκανε η περιφέρεια στα Τρίκαλα. Είναι πολύ ιδιαίτερο και ενδιαφέρον άτομο. Rock θα έλεγα.

Στην εκδήλωση που όπως φαίνεται πρέπει να είχε 4000 plus άτομα. Είχε δίκιο ένας κορυφαίος μουσικός που είπε ότι ο Θεός έφτιαξε ένα εκμαγείο φωνής το πήρε η Γαλάνη και μετά το έσπασε και δεν υπάρχει πια τέτοια φωνή. Της έδωσα ένα δώρο που φτιάξαμε ως Περιφέρεια. Μια καρφίτσα για το πέτο. Ένα ασημένιο στάχυ να δείχνει την δυναμική της Θεσσαλίας.

Κάνοντας ένα flash back της ζωής μου που πλέον έχω φτάσει στα 64, της είπα ότι αφιέρωσα τη ζωή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τώρα έκλεισε αυτός ο κύκλος όπως κλείνει και ο δικός της όπως μου είπε στο τραγούδι. Και τώρα; Τώρα τόπος στους νέους συμφωνήσαμε. Στα νέα παιδιά. Είπε κάτι φοβερό που είναι πρώτη φορά που το μοιράζομαι. Η ζωή αρχίζει στα 60 γιατί καταλαβαίνεις της ζωής σου το παιχνίδι όπως είπε και ο μεγάλος Ρασούλης.