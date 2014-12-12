Η εξοικείωση με την ορθή κίνηση στην πόλη από μικρή ηλικία, αποτελεί βασικό στόχο των δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025.

Αυτή η δράση υλοποιείται κάθε μέρα στην αρχή του πεζοδρόμου της Ασκληπιού, τις πρωινές ώρες για μαθητές/τριες ενώ απόγευμα αφορά όλους τους πολίτες.

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 μαθητές και μαθήτριες από το 5o και το 6o Γυμνάσια Τρικάλων και το ΕΕΕΕΚ Τρικάλων ενημερώθηκαν για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για τους πεζοδρόμους, τους ποδηλατοδρόμους, τα σήματα.

Τη δράση υλοποίησαν η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας Τρικκαίων και το τμήμα Τροχαίας της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, φροντίζοντας, με μια βόλτα σε κεντρικούς πεζοδρόμους, να υπάρξει και βιωματική μάθηση.

Επίσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες, έπαιξαν υπαίθριο σκάκι στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, με την πάντα χρήσιμη συμβολή της Σκακιστικής Κίνησης Τρικάλων.

Οι δράσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων ΕΔΩ