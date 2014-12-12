Τις στρατηγικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον αγροδιατροφικό τομέα, με βασικό άξονα την ενίσχυση της εξωστρέφειας των προϊόντων, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών του 2ου AgriBusinessForum που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα.

Στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με τους Πρέσβεις του Αζερμπαϊτζάν και του Καζακστάν, καθώς και την Πρέσβειρα του Μπαγκλαντές, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η Θεσσαλία αποτελεί σημαντικό εξαγωγικό κόμβο της χώρας.

«Οι εξαγωγείς της Θεσσαλίας κάνουν μια εθνική προσπάθεια που στηρίζει εμπράκτως την οικονομία μας. Από την πλευρά μας, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την προσπάθεια για διαφοροποίηση και εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μας μοντέλου», τόνισε ο κ. Κουρέτας. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Περιφερειακή Αρχή προχωρά με αποτελεσματικότητα, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και διευκολύνοντας τες με κονδύλια για την ψηφιακή μετάβαση.

Συνεχίζοντας, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της Περιφέρειας στον αγροδιατροφικό τομέα, τονίζοντας ότι «έχουν ήδη πιστοποιηθεί 13 προϊόντα ονομασίας προέλευσης, ενώ συνεχίζεται με συνέπεια η προσπάθεια για την προστασία του βαμβακιού». Όπως τόνισε επιπλέον, «οι βασικοί εξαγωγικοί κλάδοι της Θεσσαλίας είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, καθώς και το βαμβάκι, που παρουσιάζουν εντυπωσιακή ανάπτυξη».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι, παρά το γεγονός ότι η Θεσσαλία διαθέτει ισχυρή εξαγωγική δυναμική με κλάδους εξειδίκευσης που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, βασική στόχευση παραμένει η ενίσχυση της εξωστρέφειας και το άνοιγμα νέων αγορών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε πρόταση στους Πρέσβεις του Αζερμπαϊτζάν και του Καζακστάν, καθώς και στην Πρέσβειρα του Μπαγκλαντές, να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας μέσω επιχειρηματικών αποστολών, πρόταση που έγινε δεκτή από τους εκπροσώπους των τριών χωρών.