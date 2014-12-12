Δημόσια έκκληση με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα κάνει οδηγός νταλίκας για να βρεθεί το φορτηγό συνάδελφου του που εκλάπη από κεντρικό δρόμο των Τρικάλων.

Δείτε το βίντεο ΕΔΩ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.