Επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι παραχωρώντας σήμερα συνέντευξη Τύπου.

Ξεκίνησε μάλιστα την εισήγησή της με πολύ σκληρή κριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Για χρόνια, εγκληματίες με βοήθεια κρατικών λειτουργών έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για να βοηθήσουν έντιμους αγρότες και όχι για να πληρώσουν βίλες και αυτοκίνητα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε το ακρωνύμιο για τη διαφθορά. Κανένας έλεγχος και επιφανειακή έρευνα. Είναι ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία και η δικαιοσύνη πρέπει να συνεισφέρει.

Τα κακά νέα είναι πως όπως και στην υπόθεση των Τεμπών η έρευνα για την εγκληματική δραστηριότητα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω του Ελληνικού συντάγματος. Τα καλά νέα είναι πως η Βουλή μπορεί να το αλλάξει αυτό με αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Καταλαβαίνω πως υπάρχει η πρόθεση. Το συντομότερο το καλύτερο”.

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έρευνα η οποία διεξήχθη, η κα. Κοβέσι τη χαρακτήρισε “στην καλύτερη περίπτωση επιφανειακή”. “Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία. Τα άσχημα νέα είναι ότι η έρευνα δεν μπόρεσε να φτάσει λόγω του άρθρου 86 του Συντάγματος. Το κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο”.

Παράλληλα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας έστειλε το μήνυμα πως “Είμαστε εδώ για να μείνουμε”. “Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Καλώ όποιον θέλει να παρέμβει στη δουλειά μας να το ξανασκεφτεί” τόνισε στη συνέχεια.

Όπως είπε, η απόδοση δικαιοσύνης στην Ελλάδα, απέκτησε εμπόδια. Αναφερόμενη στην υπόθεση των Τεμπών, αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς των θυμάτων, σημείωσε πως “δικό μας καθήκον είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια δίκαιη αντικειμενική έρευνα. Υπήρξαν εμπόδια λόγω της συνταγματικής διάταξης. Η τραγωδία θα μπορούσε να αποφευχθεί αν η σύμβαση είχε ολοκληρωθεί με τον σωστό τρόπο. Και αυτό δεν συμβαίνει λόγω του άρθρου 86“.

Κλείνοντας, η κα Κοβέσι απάντησε στο ερώτημα αν έχει δεχθεί απειλές: “Έχω λάβει πολλές απειλές μέσα στα χρόνια, αλλά δεν μιλάω για αυτές δημοσίως. Αν δεχτώ απειλές από κάποιο πολιτικό πρόσωπο, τότε θα το γνωστοποιήσω“ είπε.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από news247.gr)