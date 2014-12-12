Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία σχετικά με την τήρηση των όρων χρήσης κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε επιχειρήσεις εστίασης που δραστηριοποιούνται στην Πλατεία Δημουλά και επί της οδού Τρικάλων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πέραν των εγκεκριμένων ορίων.

Στους παραβάτες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα από τον νόμο διοικητικά πρόστιμα, ενώ επισημάνθηκε η υποχρέωση συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη χρήση κοινόχρηστων χώρων.

Οι έλεγχοι για την τήρηση των προβλεπόμενων διατάξεων όσον αφορά την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα, με στόχο την ορθή χρήση του δημόσιου χώρου και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης

Ο Δήμος Μετεώρων καλεί τους επαγγελματίες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να τηρούν τους κανόνες, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης προς όφελος όλων των πολιτών και επισκεπτών.