Με εξαιρετικές εκτελέσεις ελληνικών και ξένων κομματιών, η Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων, υπό τη διεύθυνση της κ. Μαίρης Μητσοπούλου, συμμετείχε στο 1ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Δήμου Μετεώρων, που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμπάκα το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων παρουσίασε ένα πρόγραμμα που συνδύασε ελληνικά ακούσματα με διεθνείς επιτυχίες, γεφυρώνοντας την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Από κλασικά και αγαπημένα τραγούδια έως ρυθμούς της παγκόσμιας ροκ σκηνής, η ορχήστρα εντυπωσίασε με την ευελιξία και τον δυναμισμό της, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Στο φεστιβάλ συμμετείχαν επίσης οι Φιλαρμονικές των Δήμων Ελασσόνας, Ηγουμενίτσας, Τυρνάβου και Μετεώρων, δημιουργώντας όλες μαζί μια πραγματική γιορτή μουσικής.

Η διοργάνωση κατέδειξε εκ νέου τη σημασία των φιλαρμονικών ορχηστρών και ενισχύει τον ρόλο τους στην πολιτιστική ζωή της περιοχής.

