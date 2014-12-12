Τα παιδιά επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και η μαγεία επιστρέφει στο κέντρο της καρδιάς μας!

Κάθε μέρα είναι γιορτή στο Fashion City Outlet και την back to school περίοδο, κάθε Σάββατο του Σεπτεμβρίου μια καινούργια εμπειρία διασκέδασης.

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο του Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, μια διαδραστική, παιδική παράσταση μαγικών διασκεδάζει τους μικρούς μας φίλους που ανεβαίνουν στην σκηνή, φοράνε καπέλο, κρατάνε το μαγικό ραβδί και συμμετέχουν, σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, σε ρόλο βοηθού μάγου!

Όλα όσα αγαπάμε, όλα όσα μας έλειψαν, όλα όσα θέλουμε μας περιμένουν εδώ, στο κέντρο της καρδιάς μας. Επισκεφθείτε το Fashion City Outlet.

Μαθητευόμενοι μάγοι σε δράση!

Η επιστροφή στο σχολείο προσφέρει συγκινήσεις. Το Fashion City Outlet προσφέρει χαρά, διασκέδαση και όλα όσα χρειάζεται ο μαθητής για την καινούργια σχολική χρονιά: σακίδια, κασετίνες, αθλητικά, ρούχα, παπούτσια, σχολικά, lunch boxes, παγούρια, gadgets, και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και πάντα στις καλύτερες τιμές!

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή

41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr