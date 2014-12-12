Μεγαλύτερος, τόσο σε διάρκεια όσο και έκταση θα είναι ο φετινός, 14ος Μύλος των Ξωτικών, που ετοιμάζεται να υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου στα Τρίκαλα.

Το φετινό θέμα έχει τίτλο «Χριστούγεννα στη Χώρα του Ποτέ» με τον Πίτερ Παν σε ρόλο οικοδεσπότη,

Όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου από τον δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά, την πρόεδρο της e-trikala, Έφη Λεβέντη και τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Χρυσόμαλλο, φέτος ο Μύλος αναμένεται εντυπωσιακός. Θα επεκταθεί και πίσω από το σπιτάκι του Άη Βασίλη, με νέες κατασκευές και ανανεωμένο σκηνικό που θα ταξιδεύει μικρούς και μεγάλους στη μαγεία της Χώρας του Ποτέ.

Σε ότι αφορά το θέμα της στάθμευσης, εκτός από το ασφαλτοστρωμένο ιδιωτικό πάρκινγκ με τις 600 θέσεις που είναι καθοριστικής σημασίας για την απορρόφηση του μεγάλου όγκου των οχημάτων, εξασφαλίστηκαν άλλες 250 δωρεάν θέσεις σε οικόπεδο προς την Αγία Μονή.

Τέλος ο δήμαρχος τόνισε πως στόχος είναι να περιοριστεί η αισχροκέρδεια με συναντήσεις που θα γίνουν με επαγγελματίες. Αν δεν υπάρξει συνεργασία, θα ληφθούν μέτρα που, όπως είπε, «δεν συμφέρουν κανέναν». Επίσης, φέτος δίνεται προτεραιότητα σε Τρικαλινούς επαγγελματίες για να συμμετάσχουν με περίπτερα εντός του Μύλου, ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα.

Ε.Π. trikalaenimerosi.gr