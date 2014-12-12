Eφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος οδοντοτεχνίτης Χρήστος Μυλωνάς
Κηδείες | 29 Σεπ 2025, 09:12
Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο συνταξιούχος οδοντοτεχνίτης Χρήστος Κων. Μυλωνάς.
H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 29 – 9 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελισσάβετ Μυλωνά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Μυλωνάς & Θεοδώρα Σακελλαριάδη, Χαρούλα Μυλωνά & Δημήτριος Πατσιαλής
Η ΕΓΓΟΝΗ Μάρια
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Δευτέρα 29 – 9 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».