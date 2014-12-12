Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο συνταξιούχος οδοντοτεχνίτης Χρήστος Κων. Μυλωνάς.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 29 – 9 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελισσάβετ Μυλωνά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Μυλωνάς & Θεοδώρα Σακελλαριάδη, Χαρούλα Μυλωνά & Δημήτριος Πατσιαλής

Η ΕΓΓΟΝΗ Μάρια

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Δευτέρα 29 – 9 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».