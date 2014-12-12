Σε ηλικία 67 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Γ. Τσιούνης.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 8 – 9 – 2025 και ώρα 7.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Γοργογυρίου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Γοργογυρίου Τρικάλων, την Δευτέρα 8 – 9 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».