Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή η Ρούλα Γ. Γιώτα.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 31 – 8 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δώρα Γιώτα & Μίμης Ούτρας, Ιερεύς Κων/νος Γιώτας & Πρεσβυτέρα Ουρανία Ράπτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Άννα – Μαρία, Γεώργιος, Μαρισύλια

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Κυριακή 31 – 8 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».