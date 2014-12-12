Eφυγε από τη ζωή η Ρούλα Γιώτα
Κηδείες | 30 Αυγ 2025, 13:30
Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή η Ρούλα Γ. Γιώτα.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 31 – 8 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δώρα Γιώτα & Μίμης Ούτρας, Ιερεύς Κων/νος Γιώτας & Πρεσβυτέρα Ουρανία Ράπτη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Άννα – Μαρία, Γεώργιος, Μαρισύλια
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Κυριακή 31 – 8 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.