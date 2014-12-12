Το Επιμελητήριο Τρικάλων προσκαλεί τις επιχειρήσεις μέλη του, εξαγωγικές ή/και εν δυνάμει εξαγωγικές, κυρίως του Μεταποιητικού κλάδου, στη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει η ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με τη συνεργασία των Επιμελητηρίων Τρικάλων και Καρδίτσας, την Τετάρτη 24/09/2025 και ώρα 18:30 για την παρουσίαση της Δράσης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»: «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει από την κα Δημακοπούλου Ιωάννα, Υπεύθυνη Δράσης ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και αμέσως μετά θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Σύνδεσμος Συμμετοχής: Εκδήλωση ΕΦΕΠΑΕ/ΑΕΔΕΠ Τρίκαλα-Καρδίτσα 24/9/2025 | Συμμετοχή σε σύσκεψη | Microsoft Teams

Συνοπτικά, το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 200 εκ. €, στοχεύει στην ενίσχυση και υποστήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνείς αγορές.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να είναι 80.000€ με ανώτατο όριο ενίσχυσης έως το ποσό των 200.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για τη Θεσσαλία.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση, να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης και να έχουν μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος 2024.

H αναλυτική Πρόσκληση του προγράμματος έχει αναρτηθεί στο portal του Επιμελητηρίου Τρικάλων https://trikala-chamber.gr/exostrefeia/

Πληρ.: Επιμελητήριο Τρικάλων

Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος, Επιχ/κή Σύμβουλος

Τηλ. 2431027493 (εσωτ.106), e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr