Αναψαν τα αίματα, το πρωί της Τετάρτης, στον πρώτο όροφο του δημαρχείου Τρικάλων.

Πολίτης, που φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές, μπήκε στο γραφείο του γενικού γραμματέα του Δήμου, Θωμά Παπασίκα και του επιτέθηκε, χτυπώντας τον και σκίζοντας τα ρούχα του.

Στο χώρο προκλήθηκε αναστάτωση με τους υπαλλήλους να σπεύδουν στο σημείο για να τους χωρίσουν.

Ο Θωμάς Παπασίκας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ ο δράστης προσήχθη από την Αστυνομία που έσπευσε στο σημείο.

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr