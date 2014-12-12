Ελασσόνα: Ενημερωτική σύσκεψη για την ευλογιά – Τα μέτρα που αποφασίστηκαν

Ενημερωτική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων συγκαλεί αύριο, Τετάρτη 27 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, στην αίθουσα «Δημάρχου Β. Φαρμάκη» στην Ελασσόνα.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, ανώτατα στελέχη του ΥΠΑΑΤ και εξειδικευμένοι επιστήμονες, ενώ έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών οργανώσεων της Θεσσαλίας, κτηνοτρόφοι και τοπικοί φορείς.

Στόχος η άμεση ενημέρωση και ο συντονισμός

Σκοπός της σύσκεψης είναι η ενημέρωση των κτηνοτρόφων και των συλλογικών τους φορέων για την ακριβή εφαρμογή των μέτρων που ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, με στόχο την ταχεία αντιμετώπιση και εκρίζωση της νόσου. Τα μέτρα περιλαμβάνουν: