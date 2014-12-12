Ενημερωτική δράση, εναρμονισμένη με την, ανά την επικράτεια, εκστρατεία με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», έλαβε χώρα, χθες, Δευτέρα 11 Αυγούστου, το πρωί, στην Καλαμπάκα, από αξιωματικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων.

Τονίζοντας τη σπουδαιότητα της ασφαλούς οδήγησης και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, οι αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων υλοποίησαν παρουσίαση, ενημερωτικού χαρακτήρα, ενώπιον υπαλλήλων του Δημαρχείου Μετεώρων, ενώ αναρτήθηκαν καλαίσθητες και ιδιαίτερης σχεδίασης αφίσες του Γραφείου Τροχαίας στους χώρους του Δημαρχείου, του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), του Γραφείου Τουρισμού και του Γραφείου Κοινότητας.

Αναμφισβήτητα, τέτοιες δράσεις αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα ορθής οδηγικής συμπεριφοράς και συμβάλλουν στην ενίσχυση των, κατά το δυνατόν, ασφαλέστερων οδικών μετακινήσεων.

Έχοντας σταθερή προτεραιότητα την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, οι Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας θα συνεχίσουν να οργανώνουν και να φέρνουν εις πέρας εφάμιλλες δράσεις.