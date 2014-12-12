O Σύλλογος Φροντιστών Tρικάλων ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2025-26 την 1η Σεπτεμβρίου για την Β’ και Γ’ Λυκείου ΓΕΛ και την 8η Σεπτεμβρίου για την Α’ Λυκείου, το ΕΠΑΛ και το Γυμνάσιο, ενώ τα μαθήματα των αποφοίτων ξεκινούν την 15η Σεπτεμβρίου.