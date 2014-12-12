Eναρξη μαθημάτων, από 1η Σεπτεμβρίου, στα φροντιστήρια των Τρικάλων
Τρίκαλα | 26 Αυγ 2025, 10:32
O Σύλλογος Φροντιστών Tρικάλων ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2025-26 την 1η Σεπτεμβρίου για την Β’ και Γ’ Λυκείου ΓΕΛ και την 8η Σεπτεμβρίου για την Α’ Λυκείου, το ΕΠΑΛ και το Γυμνάσιο, ενώ τα μαθήματα των αποφοίτων ξεκινούν την 15η Σεπτεμβρίου.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.